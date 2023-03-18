المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

Russian President Vladimir Putin (AAP)

Russian President Vladimir Putin. Source: AAP

Key Points
  • قالت المحكمة ومقرها لاهاي إنها أصدرت أيضا مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
  • رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، ورحب رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالقرار على أنه "تاريخي"
  • زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو ومنح المزيد من الطائرات المقاتلة لقوات كييف.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إنها أصدرت أيضا مذكرة توقيف على خلفية تهم مماثلة بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

رفض الكرملين القرار ووصفه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لم يتضح ما إذا كان يمكن تسليم بوتين أو كيف يمكن تسليمه.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا"، مضيفة أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه".
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رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، ورحب رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالقرار على أنه "تاريخي".
وقال النائب العام الأوكراني إن المذكرة "التاريخية" بحق بوتين "ليست سوى البداية".

وأشاد حلفاء أوكرانيا الغربيون بالقرار ووصفته بريطانيا بأنها "مرحب به" وقال الاتحاد الأوروبي إنه "ما هو إلا بداية". وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنه كان "يوم عظيم لكثير من الضحايا" من القوات الروسية.

 جاء الإعلان المفاجئ للمحكمة بعد ساعات من أنباء أخرى من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على حرب روسيا على أوكرانيا، ومن بينها زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو ومنح المزيد من الطائرات المقاتلة لقوات كييف.

فقد أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ سيبحثان "ترسيخ التعاون الإستراتيجي" بين البلدين خلال زيارة الرئيس الصيني الأسبوع المقبل إلى روسيا، وذلك في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

 تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022، وفق كييف، ووضع العديد منهم في مؤسسات ودور رعاية.

وقالت المحكمة إن مذكرتي التوقيف اللتين صدرتا بعد تقديم المدعي العام كريم خان، جاءتا على خلفية "جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الغزو.
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وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي أن "تنفيذ (مذكرات التوقيف) يعتمد على التعاون الدولي".

 وقال خان لوكالة فرانس برس إنه صار يجب توقيف بوتين إذا وطأت قدمه أيا من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها عن 120 دولة.

 وأكد أن مذكرتي التوقيف "استندتا إلى أدلة جنائية والتدقيق وما قاله هذان الشخصان".

وتابع خان "الأدلة التي قدمناها ركزت على الجرائم ضد الأطفال. الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعنا".

وأشار المحققون إلى شهادات عن إبلاغ الخدمات الاجتماعية الروسية أطفالا بأنهم سيمنحون إلى أسر حاضنة أو يتم تبنيهم.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي إن اتفاقية جنيف تحظر على سلطات الاحتلال نقل المدنيين.

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نشر في: 18/03/2023 11:47am, آخر تحديث: 18/03/2023 11:53am
By AFP - SBS
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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