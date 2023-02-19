أضيء دار الأوبرا بألوان قوس قزح مع انطلاق مهرجان المثليين في سيدني

ستمتد WorldPride على مدار 17 يومًا مع أكثر من 300 حدث في جميع أنحاء سيدني.

The Sydney Opera House is lit up with the Progress Pride Flag to mark the start of Sydney WorldPride, which is expected to attract 500,000 attendees and participants. Source: AAP / Dean Lewins

Source: SBS

Key Points
  • WorldPride انطلقت في سيدني.
  • تتوقع حكومة الولاية أن يعزز المهرجان الاقتصاد بمقدار 112 مليون دولار
  • تشمل الفعاليات الموسيقى والمسرح وبرامج السكان الأصليين ومؤتمر حقوق الإنسان.
انطلق مهرجان WorldPride في سيدني، وهو عبارة عن 17 يومًا من المسيرات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية الأخرى في جميع أنحاء المدينة.

وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن هذا الحدث الذي هو أكبر مهرجان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا في العالم، من المتوقع أن يجذب 500 ألف مشارك إلى سيدني.

وتتوقع حكومة الولاية أن يعزز المهرجان الاقتصاد بمقدار 112 مليون دولار.
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Source: SBS
وقال وزير الفنون والسياحة في نيو ساوث ويلز بن فرانكلين إن 78 ألف زائر وصلوا للمشاركة في هذا المهرجان الذي ينعقد وللمرة الأولى في سيدني بعد أن فازت في العام 2019 بحقوق استضافة WorldPride2023.

ومن 1 إلى 3 آذار/مارس ستستضيف Sydney WorldPride مؤتمر LGBTQIA+ لحقوق الانسان مع أكثر من 60 مقدمًا محليًا ودوليًا.

يقول موقع Sydney WorldPride الإلكتروني: "معًا، سيكون هذا المؤتمر فرصة لخلق عالم آمن وحر ومتساوٍ للجميع - بغض النظر عمن نحبه أو من نحن أو الخصائص الجنسية التي ولدنا بها".
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وسيقام عرض Sydney Mardi Gras Parade الشهير يوم السبت 25 فبراير من الساعة 6 مساءً حتى 11 مساءً في شارع أكسفورد.

أما حفل Rainbow Republic الختامي فسيتم يوم الأحد 5 مارس بين الساعة 3 مساءً و 10 مساءً في The Domain.

كذلك تم تنظيم خدمات إضافية للحافلات والسكك الحديدية الخفيفة والقطارات طوال مدة WorldPride.

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نشر في: 19/02/2023 6:03pm, آخر تحديث: 19/02/2023 6:11pm
By Tom Canetti
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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