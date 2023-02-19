أضيء دار الأوبرا بألوان قوس قزح مع انطلاق مهرجان المثليين في سيدني

Key Points WorldPride انطلقت في سيدني.

تتوقع حكومة الولاية أن يعزز المهرجان الاقتصاد بمقدار 112 مليون دولار

تشمل الفعاليات الموسيقى والمسرح وبرامج السكان الأصليين ومؤتمر حقوق الإنسان.

انطلق مهرجان WorldPride في سيدني، وهو عبارة عن 17 يومًا من المسيرات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية الأخرى في جميع أنحاء المدينة.





وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن هذا الحدث الذي هو أكبر مهرجان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا في العالم، من المتوقع أن يجذب 500 ألف مشارك إلى سيدني.





وتتوقع حكومة الولاية أن يعزز المهرجان الاقتصاد بمقدار 112 مليون دولار.



Source: SBS وقال وزير الفنون والسياحة في نيو ساوث ويلز بن فرانكلين إن 78 ألف زائر وصلوا للمشاركة في هذا المهرجان الذي ينعقد وللمرة الأولى في سيدني بعد أن فازت في العام 2019 بحقوق استضافة WorldPride2023.





ومن 1 إلى 3 آذار/مارس ستستضيف Sydney WorldPride مؤتمر LGBTQIA+ لحقوق الانسان مع أكثر من 60 مقدمًا محليًا ودوليًا.





يقول موقع Sydney WorldPride الإلكتروني: "معًا، سيكون هذا المؤتمر فرصة لخلق عالم آمن وحر ومتساوٍ للجميع - بغض النظر عمن نحبه أو من نحن أو الخصائص الجنسية التي ولدنا بها".



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وسيقام عرض Sydney Mardi Gras Parade الشهير يوم السبت 25 فبراير من الساعة 6 مساءً حتى 11 مساءً في شارع أكسفورد.





أما حفل Rainbow Republic الختامي فسيتم يوم الأحد 5 مارس بين الساعة 3 مساءً و 10 مساءً في The Domain.





كذلك تم تنظيم خدمات إضافية للحافلات والسكك الحديدية الخفيفة والقطارات طوال مدة WorldPride.





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