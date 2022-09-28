الفاتيكان يعزل الكاهن اللبناني منصور لبكي المدان في فرنسا بقضايا اعتداء جنسي

النقاط الرئيسية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان يعلن في بيان إنه تبلغ بقرار الفاتيكان إعادة الخوراسقف منصور لبكي الى "الحالة العلمانية" و"تجريده من درجة الكهنوت"

عام 2021 قضت محكمة فرنسية بسجن لبكي مدة 15 عاما بعد إدانته غيابيا بتهمة الاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات

يعيش لبكي البالغ 82 عاما في لبنان، وقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في نيسان/أبريل 2016 لكن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك

قال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في بيان إنه تبلغ بقرار الفاتيكان إعادة الخوراسقف منصور لبكي الى "الحالة العلمانية" و"تجريده من درجة الكهنوت".





وأضاف البيان "نحن نصلي بخاصة لأجل ضحايا الاعتداءات الجنسية".





وعام 2021 قضت محكمة فرنسية بسجن لبكي مدة 15 عاما بعد إدانته غيابيا بتهمة الاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات في دار افتتحه وأداره لإيواء الأيتام اللبنانيين في منطقة النورماندي بشمال فرنسا بين عامي 1991 و1998.





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ويعيش لبكي البالغ 82 عاما في لبنان، وقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في نيسان/أبريل 2016 لكن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك.





ونفى لبكي مرارا الاتهامات التي وجهت اليه.





ورحبت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية لبنانية غير حكومية بالقرار وطالبت بمقاربته "كبادرة لوضع حد لنظام الإفلات من العقاب لرجال الدين كما لمجمل أصحاب النفوذ والمقامات ولإنصاف ضحاياهم وتمكينهم من العدالة".





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