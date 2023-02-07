عملية سطو مسلح على مطار في ريف نيو ساوث ويلز

شن لصوص في سيارات دفع رباعي عملية سطو قبيل الفجر على مطار دوبو في وسط غرب نيو ساوث ويلز، وفروا هاربين بالمال.

Masked Armed robbers

أعلنت الشرطة أن سيارتين من طراز تويوتا لاندكروزر حطمتا أبواب صالة الوصول اليةم الثلاثاء قبيل الساعة الخامسة صباحاً بقليل. Source: Moment RF / wera Rodsawang/Getty Images

النقاط الرئيسية
  • لصوص يقومون بعملية سطو مسلح على مطار دوبو في وسط غرب نيو ساوث ويلز
  • استخدم اللصوص سيارات دفع رباعي في عملية السطو
  • يُعتقد أنهم سرقوا صندوقاً يحتوي على أموال نقدية قبل أن يلوذوا بالفرار
أعلنت الشرطة أن سيارتين من طراز تويوتا لاندكروزر حطمتا أبواب صالة الوصول اليةم الثلاثاء قبيل الساعة الخامسة صباحاً بقليل.
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ويُعتقد أنهم قاموا بالسطو على صندوق يحتوي على أموال نقدية قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولم تتأثر الرحلات الجوية، فيما دعت الشرطة أي شخص لديه مشاهد فيديو للاتصال بشرطة دوبو أو Crime Stoppers.
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نشر في: 7/02/2023 12:28pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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