عملية سطو مسلح على مطار في ريف نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية
- لصوص يقومون بعملية سطو مسلح على مطار دوبو في وسط غرب نيو ساوث ويلز
- استخدم اللصوص سيارات دفع رباعي في عملية السطو
- يُعتقد أنهم سرقوا صندوقاً يحتوي على أموال نقدية قبل أن يلوذوا بالفرار
أعلنت الشرطة أن سيارتين من طراز تويوتا لاندكروزر حطمتا أبواب صالة الوصول اليةم الثلاثاء قبيل الساعة الخامسة صباحاً بقليل.
ويُعتقد أنهم قاموا بالسطو على صندوق يحتوي على أموال نقدية قبل أن يلوذوا بالفرار.
ولم تتأثر الرحلات الجوية، فيما دعت الشرطة أي شخص لديه مشاهد فيديو للاتصال بشرطة دوبو أو Crime Stoppers.
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