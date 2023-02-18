انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت أنقاض مبنى في تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال

Key Points تم العثور على ثلاثة أشخاص أحياء تحت لأنقاض في تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال

عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو البالغ من العمر 31 عامًا ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا

أسفر الزلزال الذي دمّر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 13 يوماً، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص

عُثر على ثلاثة أشخاص أحياء السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير مخلفًا أكثر من 44 ألف قتيل.





وذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة أن أحد هؤلاء الناجين الثلاثة توفي بعد دقائق على إنقاذه.





ونُقل الشخصان الآخران، وأحدهما طفل، إلى المستشفى إثر انتشالهما من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال. ولم تقدم تفاصيل حول هويات هؤلاء الأشخاص أو سنهم.





أسفر الزلزال الذي دمّر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 13 يوماً، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، وفقاً لحصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت، فيما انتُشل شخصان من تحت الركام.





اقرأ المزيد العثور على ناج بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال في تركيا

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن فرص العثور على ناجين تضاءلت حالياً في محيط مركز الزلزال في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش، وفي المناطق التي تشهد ثلوجاً في إلبيستان وأديامان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -15 درجة مئوية خلال الليل.





وعُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو البالغ من العمر 31 عامًا ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، حسب ما نقلت السبت وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.





وحسب وسائل إعلام تركية، تم اكتشاف جثة اللاعب السابق لتشلسي ونيوكاسل الانكليزيين تحت أنقاض سكنه في بناية رونيسانس، وهو برج من 12 طابقًا انهار بسبب الزلزال.





وكان أتسو قد انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر، بعيدًا عن غانا حيث نشأ في أسرة مكونة من عشرة أفراد.





رحل أتسو تاركا وراءه أرملة وثلاثة أطفال يتامى.



اقرأ المزيد تسعى أستراليا لتسريع طلبات اللجوء من تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال فما الجديد؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أنه حزين بسبب الوفاة المأساوية لأتسو، وقال في بيان "الرئيس (الجنوب إفريقي) باتريس موتسيبي وعائلة كرة القدم الإفريقية يقدمون تعازيهم الصادقة إلى أسرته وعائلة كرة القدم الغانية. نتمنى أن ترقد روح كريستيان أتسو بسلام!"





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



