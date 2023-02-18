انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت أنقاض مبنى في تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال

عُثر على ثلاثة أشخاص أحياء السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير مخلفًا أكثر من 44 ألف قتيل.

Earthquake in Elazig province, turkey

Elazığ depremi sonrası Kızılay Genel Müdürü Kınık'ın açıklamaları, büyük tepki çekti. Source: Supplied / Supplied by Hatice Kamer

Key Points
  • تم العثور على ثلاثة أشخاص أحياء تحت لأنقاض في تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال
  • عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو البالغ من العمر 31 عامًا ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا
  • أسفر الزلزال الذي دمّر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 13 يوماً، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص
عُثر على ثلاثة أشخاص أحياء السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا بعد 13 يوماً على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير مخلفًا أكثر من 44 ألف قتيل.

وذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة أن أحد هؤلاء الناجين الثلاثة توفي بعد دقائق على إنقاذه.

ونُقل الشخصان الآخران، وأحدهما طفل، إلى المستشفى إثر انتشالهما من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال. ولم تقدم تفاصيل حول هويات هؤلاء الأشخاص أو سنهم.

أسفر الزلزال الذي دمّر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا قبل 13 يوماً، عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، وفقاً لحصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت، فيما انتُشل شخصان من تحت الركام.

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العثور على ناج بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال في تركيا

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن فرص العثور على ناجين تضاءلت حالياً في محيط مركز الزلزال في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش، وفي المناطق التي تشهد ثلوجاً في إلبيستان وأديامان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -15 درجة مئوية خلال الليل.

وعُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو البالغ من العمر 31 عامًا ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، حسب ما نقلت السبت وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.

وحسب وسائل إعلام تركية، تم اكتشاف جثة اللاعب السابق لتشلسي ونيوكاسل الانكليزيين تحت أنقاض سكنه في بناية رونيسانس، وهو برج من 12 طابقًا انهار بسبب الزلزال.

وكان أتسو قد انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر، بعيدًا عن غانا حيث نشأ في أسرة مكونة من عشرة أفراد.

رحل أتسو تاركا وراءه أرملة وثلاثة أطفال يتامى.
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أنه حزين بسبب الوفاة المأساوية لأتسو، وقال في بيان "الرئيس (الجنوب إفريقي) باتريس موتسيبي وعائلة كرة القدم الإفريقية يقدمون تعازيهم الصادقة إلى أسرته وعائلة كرة القدم الغانية. نتمنى أن ترقد روح كريستيان أتسو بسلام!"

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نشر في: 19/02/2023 10:55am
By AFP - SBS
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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