"500 دولار أسبوعياً": تكاليف وسائل النقل في أستراليا تشهد ارتفاعاً حاداً يفوق معدل التضخم

أشار بحث جديد إلى أن العائلات في سيدني وملبورن وبرزبان تنفق ما يزيد عن 500 دولار أسبوعيًا على وسائل النقل، في تطور يشير إلى ارتفاع تكاليف النقل بصورة ملحوظة.

WESTERN RING ROAD UPGRADE

Melbourne, October 4, 2002. A busy section of the Western Wing Road today. Credit: JULIAN SMITH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • يشير بحث جديد إلى أن العائلات في سيدني وملبورن وبرزبان أصبحت تنفق لأول مرة ما يزيد عن 500 دولار أسبوعيًا على وسائل النقل
  • أكد مدير Australian Automobile Associatio، مايكل برادلي، أن البحث أظهر ارتفاع تكاليف النقل للأسر الأسترالية بنسبة تقارب 7.4 في المئة
  • أكبر زيادات في التكاليف كانت في قروض السيارات وتأمين المركبات وتكاليف صيانة السيارات
أشارت نتائج بحث جديد إلى ارتفاع تكاليف وسائل النقل بنسبة أعلى من التضخم، ولا سيما قروض السيارات وتأمين المركبات وصيانتها.

وأظهر التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الأسترالي الأسبوع الماضي أن التضخم بلغ 6.8 في المئة حتى نيسان/ابريل الماضي.
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من جهته أكد مدير Australian Automobile Associatio، مايكل برادلي، أن البحث أظهر ارتفاع تكاليف النقل للأسر الأسترالية بنسبة تقارب 7.4 في المئة في الربع الأول من أذار/مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار برادلي إلى أن الرسوم المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا في وقت يواجه فيه الأستراليون ضغوطًا مرتبطة بتكاليف المعيشة بشكل عام، وقال: "النقل هو من النفقات الكبرى ولا يمكن تفاديها، وهو أحد العوامل الرئيسية للتضخم".

وكشف التقرير أن تكلفة النقل في سيدني وملبورن وبرزبان تجاوزت 26,000 دولار في العام للعائلة الواحدة لأول مرة.

وجاءت أكبر زيادات في التكاليف في قروض السيارات وتأمين المركبات وتكاليف صيانة السيارات، وكما ارتفعت تكاليف وسائل النقل العام في برزبن.
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من جهة أخرى انخفض سعر المحروقات، وانخفضت رسوم الطرق السريعة في سيدني، كما انخفضت أسعار تسجيل السيارات والتراخيص قليلاً في كانبرا.

كما أظهر التقرير أن تكاليف النقل تشكل أكثر من 15 في المئة من دخل الأسرة.

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نشر في: 5/06/2023 5:28pm
آخر تحديث: 5/06/2023 5:40pm
By AAP-SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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