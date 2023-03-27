تقرير صادم: اثنين من كل خمسة أستراليين يقامرون أسبوعيا

النقاط الرئيسية ملف اصلاح نظام المقامرة أحد التحديات الكبرى لنيو ساوث ويلز في الانتخابات الأخيرة

كريس مينز رئيس حكومة نيو ساوث ويلز الجديد يتعهد بطرح ألعاب غير نقدية

أكثر المنتجات شيوعًا اليانصيب، يليها السباقات ثم المراهنات الرياضية والبوكيز

تعاني ولاية نيو ساوث ويلز من مشكلة القمار منذ فترة طويلة والتي كانت واحدة من الملفات المطروحة للإصلاح خلال الانتخابات الأخيرة.





حيث تعهد مينز بإطلاق تجربة ألعاب غير نقدية على مئات الأجهزة في محاولة لمواجهة إصلاحات ملف المقامرة لسلفه دومينيك بيروتيه.



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وأشارت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رولاند إلى أن زعيم حزب العمال في نيو ساوث ويلز دخل الانتخابات بسياسة واضحة.





"أدلى الناس بصوتهم في اللجان، هذا مجال ينظمه قانون الولاية وأتوقع أنه سيلتزم بوعوده الانتخابية".





"أتوقع أيضًا، بصفته رئيسًا لحكومة الولاية، أن يكون منفتحًا بشأن هذه العملية، وأن يلتزم بتقليل الضرر إلى الحد الأدنى وكذلك بما يتوقعه المجتمع فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته".





وعندما سُئلت كيف يمكن للناخبين أن يثقوا في قدرتها على تنظيم الصناعة بعد قبولها تبرع بقيمة 19 ألف دولار من شركة الألعاب عبر الإنترنت "Sportsbet"، أفادت رولاند بأنها تتخذ إجراءات الآن حول هذا الأمر.





وقالت: "من الواضح جدًا أننا نتفهم أن المجتمع يتوقع اتخاذ إجراء في هذا المجال ... وأنا أواصل العمل".



Shadow Minister for Communications Michelle Rowland February 18, 2021. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP وكانت رولاند قد تعهدت في السابق بأنها لن تأخذ أي أموال أخرى من شركات القمار الآن بعد أن أصبحت وزيرة.





وجد مركز أبحاث المقامرة الأسترالي أن ألعاب اليانصيب كانت أكثر المنتجات شيوعًا (64%)، يليها السباقات (38%)، والمراهنات الرياضية (34%) والبوكيز (33%).





تم تصنيف ما يقرب من نصف المقامرين على أنهم معرضون لبعض مخاطر القمار الشديدة، بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية والديون.





وعندما يتعلق الأمر بإعلانات المقامرة، أفاد ثلاثة أرباع البالغين الأستراليين أنهم شاهدوا أو سمعوا إعلانات عن الرياضة أو السباقات على الأقل مرة واحدة في الأسبوع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.





ووفقا لتلك البيانات، فإن اثنان من كل خمسة أستراليين قد سمعوا عن هذه الإعلانات أربع مرات أو أكثر في الأسبوع.



بدأ 21% من الأشخاص المراهنة لأول مرة بعد مشاهدة إعلان قمار، بينما زاد المبلغ الذي أنفقوه خلال المراهنة بحوالي 34%.





قالت ريبيكا جينكينسون، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث: "يؤدي التعرض لإعلانات القمار إلى سلوك مراهنة أكثر خطورة ويزيد من احتمالية مواجهة أضرار المقامرة".





"يستشف التقرير أيضًا مخاوف الجمهور الأسترالي من أن إعلانات الرهان تجعل نشاط المقامرة أمرًا طبيعيًا".





هذا ويعتقد 77% من الأستراليين أن هناك الكثير من الفرص للمقامرة، بينما يقول 59% إنه ينبغي تحجيمها بشكل ما.



NSW Shadow Minister for Industrial Relations Sophie Cotsis (left), and NSW Labor Leader Chris Minns speak to the media during a press conference in Sydney, Friday, October 14, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE وقد صرحت الحكومة الفيدرالية من قبل بأنها ملتزمة بالحد من أضرار المقامرة.





اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيتم استخدام إعلانات أكثر انضباطا في جميع أنحاء البلاد بينما سيُطلب من موظفي خدمة المراهنات إكمال تدريب جديد حول ضرر المقامرة.





في الأشهر المقبلة، ستنفذ الحكومة الفيدرالية أيضًا أول سجل وطني للمقلعين عن القمار تحت اسم "BetStop".



