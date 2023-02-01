بلينكن يلتقي عباس في رام الله ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين مدنيين "أبرياء"

النقاط الرئيسية بلينكن يزور مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ويعبر عن "حزنه" لمقتل فلسطينيين "أبرياء"

دعا وزير الخارجية الأميركي الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العمل على تجنب إراقة الدماء

أصبحت الزيارة ملحة مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه الرئيس محمود عباس في ختام جولة دبلوماسية سعى خلالها لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الطرفين إلى العمل على تجنب إراقة الدماء. وصفت الأمم المتحدة العام 2022 بأنه الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2005. وقتل 35 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الحالي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، وبينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.





وجاءت زيارة بلينكن بعد عدة أيام على قتل فلسطيني لسبعة أشخاص بينهم طفل خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية إثر مقتل عشرة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الخميس قال الجيش إنها استهدفت نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي.





وقال بلينكن "اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي".



وأقرت إسرائيل في حالات محدودة قتلها عن طريق "الخطأ" غير مقاتلين خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.





وأضاف "يعاني الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء من انعدام الأمن المتزايد والخوف المتزايد في منازلهم وفي مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم".





وقال بلينكن وإلى جانبه عباس "نشهد الآن على صعيد الفلسطينيين، تقلصا في أفق الأمل وليس توسعا وهذا يحتاج أيضا إلى تغيير في نظرنا".





وتابع "نعتقد أن من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات ومحاولة أيضًا إيجاد الأسس لمزيد من الإجراءات الإيجابية للمضي قدمًا".





كذلك حث بلينكن السلطة الفلسطينية على تعزيز "مساءلتها".



زيارة بلينكن إلى رام الله الثلاثاء وإسرائيل التي وصلها الاثنين مقرّرة منذ فترة طويلة وقد بدأ جولته إلى المنطقة الأحد من مصر.





وأصبحت الزيارة ملحة مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ بضعة أيام.





وردد بلينكن مرارا دعم الولايات المتحدة قيام دولة فلسطينية وهو احتمال ضئيل في ظل حكومة إسرائيلية يمينية.





أشار بلينكن خلال حديثه لصحافيين في القدس قبل مغادرته إلى "أفكار بناءة" حول كيفية "خفض حالة الغليان" من دون أن يخوض في تفاصيلها لكنه أشار إلى أن كبار المسؤولين في فريقه سيبقون في المنطقة ليروا "كيف يمكن أن تحرز هذه الخطوات تقدما فعليا".





من جهته حمّل الرئيس عباس إسرائيل ""مسؤولية ما يحدث اليوم".





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