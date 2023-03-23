منظمة أسترالية تتهم الاتحاد للطيران بتقديم ادعاءات مضللة حول أنشطتها للحفاظ على البيئة

النقاط الرئيسية طالبت مجموعة بيئية بالتحقيق فيما إذا كانت تصريحات الاتحاد للطيران بشأن أنشطتها البيئية خاطئة أو مضللة

قدمت مجموعة فلايت فري أستراليا غير الربحية شكوها إلى لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية

زعمت المجموعة أن الاتحاد للطيران انتهكت قانون المنافسة والمستهلكين بتصوير نفسها كشركة رائدة في الاستدامة والمسؤولية المناخية على لوحة إعلانية في استاد AAMI Park في ملبورن

قدمت مجموعة فلايت فري أستراليا غير الربحية يوم الأربعاء شكوى إلى لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ضد شركة الطيران الإماراتية، بعد إطلاقها حملة إعلانية حول أنشطتها البيئية.





وزعمت المجموعة في شكواها أن الاتحاد للطيران انتهكت قانون المنافسة والمستهلكين من خلال وضع نفسها كشركة رائدة في الاستدامة والمسؤولية المناخية على لوحة إعلانية في استاد AAMI Park في ملبورن في 15 شباط/فبراير من العام الماضي.



النقاط الرئيسية سقوط مروحية تابعة للجيش الأسترالي في المياه قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز

وتشير الشكوى تحديداً إلى عبارات منها "الطيران لا ينبغي أن يكلف الأرض" و"صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050"، اللذين تم عرضهما جنباً إلى جنب مع شعار الاتحاد على اللوحات الإعلانية الرقمية أثناء إحدى مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى.



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