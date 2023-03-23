منظمة أسترالية تتهم الاتحاد للطيران بتقديم ادعاءات مضللة حول أنشطتها للحفاظ على البيئة

طلبت مجموعة بيئية من هيئة حماية المستهلكين التحقيق فيما إذا كانت التصريحات التي قدمتها الاتحاد للطيران بشأن أنشطتها للحد من الانبعاثات وتقليل التلوث خاطئة أو مضللة.

Mideast Emirates Indonesia Turbulence

FILE- In this Sunday, May 4, 2014 file photo, an Etihad Airways plane prepares to land in Abu Dhabi Airport, United Arab Emirates. The United Arab Emirates' national airline says several passengers were injured when one of its flights encountered sudden turbulence as it prepared to land in the Indonesian capital, Jakarta. (AP Photo/Kamran Jebreili, File) Source: AP / Kamran Jebreili/AP

النقاط الرئيسية
  • طالبت مجموعة بيئية بالتحقيق فيما إذا كانت تصريحات الاتحاد للطيران بشأن أنشطتها البيئية خاطئة أو مضللة
  • قدمت مجموعة فلايت فري أستراليا غير الربحية شكوها إلى لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية
  • زعمت المجموعة أن الاتحاد للطيران انتهكت قانون المنافسة والمستهلكين بتصوير نفسها كشركة رائدة في الاستدامة والمسؤولية المناخية على لوحة إعلانية في استاد AAMI Park في ملبورن
قدمت مجموعة فلايت فري أستراليا غير الربحية يوم الأربعاء شكوى إلى لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ضد شركة الطيران الإماراتية، بعد إطلاقها حملة إعلانية حول أنشطتها البيئية.

وزعمت المجموعة في شكواها أن الاتحاد للطيران انتهكت قانون المنافسة والمستهلكين من خلال وضع نفسها كشركة رائدة في الاستدامة والمسؤولية المناخية على لوحة إعلانية في استاد AAMI Park في ملبورن في 15 شباط/فبراير من العام الماضي.
النقاط الرئيسية

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وتشير الشكوى تحديداً إلى عبارات منها "الطيران لا ينبغي أن يكلف الأرض" و"صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050"، اللذين تم عرضهما جنباً إلى جنب مع شعار الاتحاد على اللوحات الإعلانية الرقمية أثناء إحدى مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى.
النقاط الرئيسية

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نشر في: 23/03/2023 1:40pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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