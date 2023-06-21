دريفوس: نستمع لمخاوف الجالية الاسلامية و"قد يتم تغيير" صيغة مشروع حظر علم داعش

قال المدعي العام الفيدرالي مارك دريفوس إن الصياغة الخاصة بالحظر المقترح لعلم تنظيم داعش قد تتغير إستجابةً للمخاوف التي أثارها قادة من الجالية الاسلامية.





وأوضح دريفوس إن صياغة الحظر لم يتم الانتهاء منها بعد خاصة بعد ان انتقد قادة وناشطون في الجالية الاسلامية جوانب معينة من مشروع القانون ووصفوها بأنها مسيئة.





وتقول مجموعة "أستراليان مسلم أدفوكاسي نيتورك" -المعروفة إختصاراً بإسم أمان- إن تضمين مشروع القانون إشارات إلى "الأيديولوجية الجهادية العالمية" يمكن أن يديم التصورات الخاطئة التي تربط بين الإسلام والتطرف.





كما حذرت المجموعة من إقتراح مشروع القانون الذي يحظر أي رمز "يمكن الخلط بينه وبين العلم" الامر الذي قد يؤدي إلى إبلاغ الشرطة عن رموز إسلامية عادية.





ومع إحالة مشروع القانون الآن للنظر فيه من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، يقول دريفوس إن التغييرات في الصياغة النهائية لا تزال ممكنة.



وفي حديثه إلى أس بي أس نيوز، رفض المدعي العام الاشارات إلى أن حكومة العمال لم تتشاور بشكل صحيح مع الجالية المسلمة بشأن مشروع القانون، مشددًا على أن الجالية المسلمة تدعم الحظر على نطاق واسع.





وقال: "قد تكون لديهم بعض المخاوف بشأن الصياغة الدقيقة للتشريع. سنستمع إلى تلك المخاوف وسنعمل معها للتأكد من أننا حصلنا على هذا الأمر بشكل صحيح".





وأضاف: "لقد أعربوا عن ذلك، أفترض أنه يمكن تسميتها بالمخاوف الفنية ... يسعدنا العمل مع أي شخص في الجالية يعتقد أنه يمكن تعديل هذا التشريع للتأكد من عدم وجود عواقب غير مقصودة. "لهذا السبب لدينا عمليات برلمانية".





وعند الإعلان عن مشروع الحظر الاسبوع الماضي، كان السيد دريفوس في مأزق للتأكيد على "التمييز المهم" بين تنظيم داعش والعقيدة الإسلامية، والتي وصفها بأنها "تحظى باحترام وتقدير عميقين كجزء من المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات".





وقال إن "الحكومة تدين الإسلاموفوبيا وتقف إلى جانب الجالية الأسترالية المسلمة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله".





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