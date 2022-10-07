البيت الابيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي بشكل وشيك

النقاط الرئيسية قالت المتحدثة باسم البيت الابيض الجمعة "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات الى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك

ذكر الرئيس الاميريكي جو بايدن أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض الجمعة "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات الى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك".



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ويأتي هذا التوضيح للمتحدثة كارين جان بيار بعد تصريحات شديدة اللهجة الخميس للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.





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وردا على سؤال عما اذا كانت هذه اللهجة التحذيرية العالية السقف مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، اجابت "كلا"، وذلك خلال احاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن الى شمال غرب واشنطن.





وقال بايدن في نيويورك الخميس "لم نُواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ (عهد الرئيس الأسبق جون) كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة" في العام 1962، مضيفا "نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا".



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ولمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى استخدام القنبلة النووية في خطاب متلفز في 21 ايلول/سبتمبر على وقع مكتسبات ميدانية حققتها القوات الاوكرانية التي تتلقى مساعدة عسكرية من الدول الغربية.





وابدى بوتين استعداده لاستخدام "كل الوسائل" المتوافرة في ترسانته في مواجهة الغرب، متهما اياه بالسعي الى "تدمير روسيا".





وعلى صعيد متصل، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.





وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى "دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات" ولكن أيضا "لتحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا".





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