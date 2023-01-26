متظاهرون حول العالم يشعلون النار في العلم السويدي احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم

النقاط الرئيسية خرجت تظاهرات في عدة دول حول العالم احتجاجاً على إحراق المصحف في السويد

كان السويدي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان قد قام السبت بإحراق نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم

استنكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إحراق المصحف وكتب في تغريدة أن "إحراق كتب مقدسة بالنسبة لكثيرين يعتبر عملا مهينا للغاية"

قام السويدي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان السبت بإحراق نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم.





وأثارت تلك الخطوة احتجاجات في عدد من الدول الإسلامية.





وخرجت تظاهرات احتجاج على إحراق المصحف في العراق وباكستان، واستدعت اندونيسيا ممثل السويد الثلاثاء على خلفية الحادثة.





وفي أفغانستان، تظاهر مئات الرجال الأفغان في خوست، المدينة الواقعة على الحدود مع باكستان، استنكارا لما قام به بالودان.





وهتف المحتجون في الساحة الرئيسية في المدينة "الموت للحكومة السويدية، الموت لمثل هؤلاء السياسيين".





وظهر في تسجيلات مصورة المحتجون، والعديد منهم كانوا يحملون المصحف، وهم يحرقون العلم السويدي ويطلقون هتافات منددة ببالودان.



وحمل بعض المتظاهرين علم طالبان فيما كان عناصر أمن يقفون على مقربة منهم.





وقال أحد منظمي التظاهرة، قادر لاكنوال لفرانس برس إن "أهالي خوست يدينون إحراق المصحف في السويد ويدعون الدول الإسلامية لأن ترفع صوتها ضد هذا السياسي الشرير والبذيء".





وقال منظم آخر، إبراهيم سيار، إن مثل هذه الأفعال "ينبغي ألا تتكرر كي لا تثير الكراهية في قلوب المسلمين لديانات أخرى".





وسُمع متظاهر يدعو عبر المذياع رئيس الحكومة السويدية لإلقاء القبض على بالودان "وقتله".





وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد دعت في بيان الأحد الحكومة السويدية "لمعاقبة المرتكب" ووضع حد "لمثل هذه الأعمال الشريرة والاستفزازية والمعادية للإسلام والمسلمين".



واستنكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إحراق المصحف وكتب في تغريدة أن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة لائقا. إحراق كتب مقدسة بالنسبة لكثيرين يعتبر عملا مهينا للغاية".





أضاف "أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حصل في ستوكهولم".





منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021 حظرت التظاهرات من دون إذن السلطات وخصوصا تلك المطالبة بحق النساء في التعليم والعمل.





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