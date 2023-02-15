"الحكي لك يا كنة اسمعي يا جارة": لمن أرادت أستراليا توجيه رسالة من فضحها لأنشطة طهران؟

النقاط الرئيسية كشفت وزيرة الداخلية كلير أونيل عن إحباط وكالة الاستخبارات الأسترالية مؤخراً تدخلاً خارجياً من قبل النظام الإيراني

قالت أونيل إن دولاً حاولت "جمع معلومات شخصية حساسة لأفراد تعتبرهم الحكومة الأجنبية منشقين بسبب نشاطهم"

ستكلف وكالات التجسس بإعداد برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر الاستهداف للتدخل الأجنبي

قال أحد الخبراء إن اختيار وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل "تسمية وفضح" إيران بسبب التدخل الأجنبي قد يكون وسيلة "منخفضة التكلفة" لتحذير الدول الأخرى من المشاركة في أنشطة تجسس.





في كلمة أمام كلية الأمن القومي بالجامعة الوطنية الأسترالية يوم الثلاثاء، وصفت أونيل عمليات التدخل الأجنبي بأنها "تهديد أساسي" للديمقراطية، وتعهدت بإبعاد الجناة عندما يصب ذلك في المصلحة الوطنية.





وكشفت أن الاستخبارات عرقلت عملية حكومية إيرانية على الأراضي الأسترالية، استهدفت أسترالية من أصول إيرانية مناهضة للنظام في طهران، والذي كافح لاحتواء الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.



وأشارت المصادر إلى مؤامرة تضمنت أفراداً كانوا يراقبون منزل المرأة المستهدفة، وخضعت خلفيتها وعائلتها أيضاً لبحث معمق. وأعرب المتظاهرون عن مخاوفهم من أن أفراد عائلاتهم قد يواجهون عمليات انتقامية في إيران.





"وقالت أونيل، "لدينا هنا شخص يعيش في بلدنا تتم متابعته ومشاهدته وتصويره ومداهمة منزله من قبل أشخاص بتوجيه من قوة أجنبية. هذا يحدث في أستراليا".





لكن وزيرة الشؤون الداخلية شددت على أن إيران "ليست سوى واحدة" من الدول العديدة المتورطة في التدخل الأجنبي.





وقالت إن ذلك يشمل تصوير أفراد معارضين في احتجاجات مناهضة للنظام، وحملات ضد الأكاديميين.





أضافت، "إلى تلك الدول التي تعمل في الظل، لدي رسالة بسيطة: نحن نراقبكم".



"تكلفة منخفضة نسبيًا"

اتهم رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الصين في أبريل/نيسان بأن لديها "شكل من أشكال التدخل الأجنبي في أستراليا"، على الرغم من أن كلمة أونيل لم تشر مباشرة إلى الصين.





وتحسنت العلاقات بين البلدين منذ انتخابات أيار/مايو 2022.





وقال ويليام ستولتز، مدير السياسات في كلية الأمن القومي التابعة للجامعة الوطنية الأسترالية، إن تحديد إيران ربما كان محاولة لخلق "تأثير رادع" لدول أخرى دون "تصعيد" التوترات.







وقال لأس بي أس، "إيران بلد يمكن لأستراليا أن تسميه وتدينه بتكلفة منخفضة نسبياً".





"إنها طريقة للحكومة الأسترالية لإظهار موقف أكثر جرأة للرد على التدخلات الأجنبية، ولكن دون القيام بذلك بالضرورة بطريقة تخلق على الفور المزيد من التكاليف بالنسبة لنا."





وبعد خطابها، تم انتقاد أونيل لعدم تسميتها الصين أو روسيا.





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