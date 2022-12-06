"هل كُسرت الثقة؟": 1 من كل 3 ناخبين منح صوته بعيداً عن الأحزاب الكبرى في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة

النقاط الرئيسية منح واحد من كل ثلاثة ناخبين في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في أيار مايو، صوته لحزب صغير أو مستقل.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أخرى مفادها أن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي كان الزعيم الأكثر شعبية منذ الفوز الساحق للعمال في 2007

وتبين أن سلف ألبانيزي رئيس الوزراء الأحراري السابق سكوت موريسون، هو الأقل شعبية في البلاد منذ عام 1987.

لم تكن الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في أيار مايو والتي أفضت إلى انتخاب حكومة عمالية بعد حوالي عقد من حكم الائتلاف، لم تكن انتخابات عادية بالنسبة للأحزاب الصغرى والمستقلين، اذ يقول الخبراء أنهم – أي اللاعبين الصغار في المشهد السياسي – أفضل نتيجة تحت قبة البرلمان الفيدرالي منذ 100 عام.





تأتي هذه الأرقام من دراسة لجامعتي غريفيث والوطنية الأسترالية، وضعت نتائج الانتخابات الأخيرة تحت المجهر في محاولة لفهم التغيرات في طريقة تصويت الأستراليين مقارنة بدورات انتخابية سابقة.





وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أخرى مفادها أن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي كان الزعيم الأكثر شعبية منذ الفوز الساحق للعمال في 2007 والذي وضع رئيس الوزراء السابق كيفن راد في نفس الخانة ابان تلك الانتخابات الحاسمة.





وتبين أن سلف ألبانيزي رئيس الوزراء الأحراري السابق سكوت موريسون، هو الأقل شعبية في البلاد منذ عام 1987.



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رهبر کارگر آنتونی البنیزی Source: SBS



وفي تحذير للأحزاب الكبرى لاحظت الدراسة "تراجعا في ولاء الناخبين"، اذ بالنظر إلى انتخابات عام 1967، قال ثلاثة من كل أربعة ناخبين انهم يسعون دائماً للتصويت لنفس الحزب ولكن هذه النسبة من المؤيدين ذوي الولاء انخفضت في عام 2022 إلى واحد من كل ثلاثة ناخبين.





وقال المؤلف المشارك في الدراسة، الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية إيان ماكاليستر، إن نتيجة الدراسة تمثل "تخلياً واسع النطاق" عن الأحزاب الرئيسية.





وأضاف مكاليستر: "أصبح الناخبون الآن أكثر استقلالية في التفكير في خياراتهم السياسية".



Former ABC correspondent Zoe Daniel wears a teal t-shirt during her campaign in the electorate of Goldstein. Source: SBS, Supplied / Source: 13 March 2022 Source: SBS / Supplied ووفق الدراسة، فان هذا الاتجاه الجديد مدفوع بتغيرات مجتمعية أوسع مثل التوسع الهائل في التعليم العالي وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي وتغير أولويات الناخبين سيما في ضوء الأزمات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19.





وفي حين كان عام 2022 عاماً كبيراً للسيدات في المشهد السياسي بعد "فضائح التحرش الجنسي" التي عصفت بعقر دار الديمقراطية في كانبرا، والنتائج التي حققنها في مقاعد لطالما هيمنت عليها شخصيات أحرارية، يرى البروفسور مكاليستر ان هذا "الزخم النسائي" كان يتراكم منذ عقود وليس وليد الانتخابات الأخيرة.





وقالت الدكتورة سارة كاميرون - مؤلفة مشاركة في الدراسة من جامعة غريفيت - إن الناخبين في عام 2022 غير راضين عن الأحزاب الرئيسية ولا سيما الائتلاف وسكوت موريسون.





وترى كاميرون أن المرشحات المستقلات قدّمن حملات جيدة في فلك قضايا التغير المناخي والمساواة بين الجنسين.





وأضافت كاميرون: "إن نجاح النائبات الجديدات على المدى المتوسط سيعتمد على مدى قدرتهن على تشكيل هوية سياسية مميزة لمتابعة النجاح في الانتخابات الفيدرالية لعام 2025".





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