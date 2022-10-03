صحفي من بغداد: غياب جماهير التيار الصدري أضعف تظاهرة السبت والاحتكاك مع قوات الأمن كان أمراً متوقعاً

النقاط الرئيسية مواجهات بين القوى الامنية ومحتجين شاركو باحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين بوسط بغداد السبت

الداخلية العراقية تؤكد اصابة 43 رجل أمن و36 متظاهر خلال المواجهات

المتظاهرون يمهلون القوى السياسية حتى 25 من تشرين الأول اكتوبر للاستجابة لمطالبهم

وصف الصحفي العراقي عادل فاخر المواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع بوسط بغداد السبت لأحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين بأنها نوع من الاحتكاك المتوقع في مثل هذه التظاهرات.





واكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية إصابة 43 من عناصر شرطة مكافحة الشغب بجروح طفيفة بعد رشقهم بحجارة وزجاجات. وذكر أنه أصيب 36 متظاهراً، غالبيتهم حالات اختناق.





وقال فاخر الذي تحدث إلى أس بي أس عربي 24 عبر الهاتف من بغداد إن "حجم الاجراءات الأمنية لم تكن تتلائم مع حجم التظاهرة السلمية التي خرجت السبت."





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وشهدت ساحة التحرير، وسط بغداد، تظاهرة حضرها ما يقارب من 2000 شخص من حراك انتفاضة تشرين وذلك في الذكرى الثالثة لانطلاقها رافعين ذات المطالب التي جعا لها الحراك عام 2019.



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اندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، واستمرت عدة أشهر فيما اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية والفساد المستشري في البلاد .





وقُتِل خلال التظاهرات والاعتصمات نحو 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، يبدو أن شيئا لم يتغير.





ويقول الصحفي عادل فاخر إن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا السبت كانت أقل من التظاهرات التي أعتادت الخروج قبل ثلاثة أعوام.





وعزا فاخر ذلك إلى عدد من الاسباب من بينها "غياب جماهير التيار الصدري" التي التزمت الصمت سياسياً بعد انسحاب التيار من السياسة مؤخراً.



Protesters wave flags and hold a poster of Lt. Gen. Abdul-Wahab al-Saadi during a protest in Tahrir Square, in central Baghdad, Iraq. Source: AP وبحسب التقارير الاعلامية، فان التظاهرات كلتا لا تزال متواصلة في العاصمة حتى مساء السبت لكن بأعداد أقلّ، ترافقت مع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين على جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء مع محاولة المحتجين عبوره.





وسمع دوي انفجار كبير في العاصمة مساء، رجّح مصدر أمني أنه ناجم عن قنابل صوتية كانت تقوم قوات الأمن برميها فيما كانت تفرق المحتجين. وكان مسؤول في وزارة الداخلية قد تحدّث عن اندلاع حريق في خزاني وقود أسفل جسر الجمهورية حيث يتجمّع المتظاهرون.





في وقت سابق، احتشد المتظاهرون عند مدخل جسر الجمهورية الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية. وأطلقت الشرطة عدة رشقات من الغاز المسيل للدموع والدخان لمنع المتظاهرين من عبور هذه التحصينات، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة.





ويقول الصحفي عادل فاخر إن التظاهرة الرئيسية للحراك ستكون في 25 من هذا الشهر (تشرين الأول أكتوبر) ولهذا فأن متظاهروا السبت أمهلوا القوى السياسية العراقية حتى 25 من الشهر للاستجابة إلى مطالبهم.





وتوقع فاخر أن تكون التظاهرة القادمة أكبر حجمها وزخما.





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