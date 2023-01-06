"نظام محطم يجب إصلاحه حالا": قادة نيو ساوث ويلز وفيكتوريا يناشدون البانيزي العمل سويا لانقاذ ميديكير

النقاط الرئيسية لدينا نظام لا يستطيع فيه العديد من الأشخاص الوصول لطبيب عام والضغط على اقسام الطوارئ وينتهي الأمر بالانتظار لساعات

ناحيته قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إنه يدعم الدعوات لاصلاح نظام الرعاية الطبية

Medicare لم يواكب تكاليف رعاية المرضى ، مما أدى إلى زيادة الرسوم وفي بعض الحالات إغلاق العيادات الطبية

وصفه البعض بأنه "نظام محطم"ويأمل قادة اكبر ولايتين في استراليا الى جعل اصلاح نظام الرعاية الصحية الميديكير في قائمة جدول أعمال مجلس الوزراء الوطني الذي سيجتمع في الأول من فبراير شباط.





دعا رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروت ورئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز الحكومة الفدرالية إلى جعل مواعيد الطبيب ميسورة التكلفة ومتاحة للمرضى.وإصلاح خصومات الرعاية الطبية لمواكبة التكلفة المتزايدة لرعاية المرضى.





كما طالبوا بتحسين رواتب الأطباء للمساعدة في إبقاء العيادات مفتوحة وبأسعار معقولة للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل عبء التكاليف الإضافية.









وقال بيروتيه إن هذه الإصلاحات ستخفف الضغط على نظام المستشفيات.





"لدينا حاليًا نظام من المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية تم تطويره بمرور الوقت للعمل ضد بعضنا البعض وليس جنبًا إلى جنب. لدينا نظام لا يستطيع فيه العديد من الأشخاص الوصول لطبيب عام والضغط على اقسام الطوارئ وينتهي الأمر بالانتظار لساعات. لدينا الآن فرصة حقيقية تخرج من جائحة لا تحدث الا كل 100 عام لإصلاح النظام الصحي. "





من ناحيته قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إنه يدعم الدعوات لاصلاح نظام الرعاية الطبية. لكنه قال إن جعل إصلاح الرعاية الطبية من المناقشات ذات الأولوية في مجلس الوزراء الوطني هو قرار رئيس الوزراء انثوني البانيزي





واضاف باتلر ان الأسابيع المقبلة ستشهد اطلاق تقرير حول تعزيز عمل الرعاية الطبية ويركز على أهمية تخفيف الضغط الواقع على المستشفيات.





An emergency department sign at the Alfred Hospital in Melbourne, Friday, May 18, 2012. (AAP Image/Julian Smith) NO ARCHIVING Source: AAP



"قلنا في الانتخابات أنه لم يكن هناك أولوية أعلى لحزب العمال من الملف الصحي و تعزيز الرعاية الطبية وإعادة بناء قطاع الصحة العامة على وجه الخصوص ، لأن النصيحة المستمرة التي تلقيناها في جميع أنحاء البلاد هي أنه بعد 9 سنوات من التخفيضات والإهمال بالنسبة إلى Medicare ، اصبحت زيارة الطبيب اصعب من اي وقت مضى وأكثر تكلفة من قبل"





وبحسب رئيس الكلية الملكية للممارسين العامين الأستراليين ، الدكتورة نيكول هيغينز فيجب أن تكون الممارسة العامة هي نقطة الاتصال الأولى للمرضى لأنها تقلل الضغط الكلي على النظام الصحي.





"لقد أثبت الدليل أن الاستثمار في الممارسة العامة يبقي المرضى خارج غرف الانتظار بالمستشفى ، ويقلل من الاصابة المتكررة ويقلل من قوائم الانتظار. والممارسة العامة هي حقًا محرك فعال من حيث التكلفة لنظام الرعاية الصحية ، لذا فإن إعادة ضبط هذه الأموال التي يتم إنفاقها يمكننا من منع الأشخاص من الذهاب إلى المستشفى في المقام الأول. هذا ما نفعله في الممارسة العامة. "





اقرأ المزيد خمسة فحوصات طبية عليك إجراؤها في أستراليا في عام 2023





وتقول الدكتور هيجينز إن خصم Medicare لم يواكب تكاليف رعاية المرضى ، مما أدى إلى زيادة الرسوم وفي بعض الحالات إغلاق العيادات الطبية.





وكشف استطلاع أجرته الجمعية الأسترالية المرضى في ديسمبر الماضي إن 53 في المائة من المرضى قالوا إنهم يؤجلون أو لا يحضرون مواعيد الطبيب





يقول ستيفن ماسون ، الرئيس التنفيذي للجمعية ، إن ذلك يُقارن بحوالي 76 في المائة من المستجيبين الذين قالوا إن الأطباء العامين كانوا أول نقطة اتصال لهم في بداية الوباء. وقال ايضا إن التكاليف التي يدفعها المريض هي العامل الرئيسي الذي يمنعهم من زيارة الطبيب.





وهو يدعو الحكومة إلى إصلاح حسومات الرعاية الطبية وتكاليف الفواتير بالجملة لجعل خدمات الممارسين العامين ميسورة التكلفة.





COVID-19 clinic Source: AAP



"هذا يعني أنهم لن يتجنبوا زيارة الطبيب ، ويجرون فحوصاتهم بانتظام ، ويمكنهم التخلص من المشاكل الصحية في مهدها ولا يتركون الامور تصل إلى مرحلة تتطلب دخول المستشفى.الفحوصات الدورية أمر جيد للتأكد من أنك بصحة جيدة. إذا انتظرت حتى تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى واستدعاء سيارة إسعاف فقد فات الأوان.





وتقترح جمعية المرضى الأسترالية أيضًا زيادة استخدام الخدمات الصحية المساعدة لتخفيف العبء عن النظام الصحي. وتعتبر الجمعية أن تمويل الرعاية الصحية الأولية ضروري ، ولكن يجب ايضا دعم خدمات صحية متنوعة لها تركيز أقوى على الوقاية.





"أعلم أن هناك تركيزًا كبيرًا على الأطباء العامين وهم في غاية الأهمية ، ولكن هناك أشخاصًا آخرين يمكنهم القيام بالأشياء. كما وجدنا الصيادلة يقومون باللقاحات والتحصين. ليس كل شيء يتطلب طبيبًا عامًا. علينا التأكد من أن هذه العيادات التي تعاني من نقص الموارد يمكنها استخدام مختلف المتخصصين في الرعاية الصحية لتقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى. "





اقرأ المزيد سكان أستراليا أقل عدداً وأكثر شيخوخة بسبب انخفاض مستويات الهجرة وتأثيرات كوفيد

وقال وزير الصحة مارك بتلر إنه على الرغم من أنه لن يتكهن بشأن التوصيات الخاصة بميزانية مايو ، فإن أحد بنود الموازنة هو تحسين التعاون بين المهنيين الصحيين لضمان رعاية متعددة التخصصات. وقد خصصت الحكومة 750 مليون دولار لتنفيذ توصيات تقرير تعزيز الرعاية الطبية.





ودعا الوزير الأستراليين الا يتوقعوا حلاً سريعًا لازمة النظام الصحي.





"لقد قلت علنًا وتحدثنا بصراحة شديدة حول هذا الأمر في فريق عمل Medicare ، لن يكون هذا أمرًا بسيطًا للتغلب عليه ، سيتطلب هذا جهدًا طويل الأمد. أعتقد أن كل أصحاب المصلحة في النظام: مجموعات المرضى ، ومجموعات الأطباء ، ومجموعات الممرضات ، والخبراء الأكاديميين الذين استدعيناهم - يتفقون جميعًا مع ذلك. سيتطلب هذا جهدًا حازمًا طويل المدى ، وليس فقط القرارات المدرجة في ميزانية واحدة. حكومتنا ، وبالتأكيد أنا كوزير للصحة ملتزمة بفعل ذلك. "





هذا التقرير من اعداد كاتريونا ستيرات ل SBS News ، وتقديم هناء ياسين لـArabic 24 SBS).





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



