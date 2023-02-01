السجن عشر سنوات لخطيبين في طهران بسبب رقصة (الفيديو بالداخل)

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Amir Mohammad Ahmadi (left) and Astiyazh Haghighi were each sentenced to 10 years and six months in prison. Credit: Twitter

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات على خطيبين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران.

وقد قُبض على استياج حقيقي وخطيبها أمير محمد أحمدي في نوفمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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