السجن عشر سنوات لخطيبين في طهران بسبب رقصة (الفيديو بالداخل)

قضت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات على خطيبين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران.





وقد قُبض على استياج حقيقي وخطيبها أمير محمد أحمدي في نوفمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













