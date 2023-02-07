تعرفوا على الأب الذي ظل ممسكا بيد ابنته التي ماتت تحت الأنقاض

Turkey Earthquake - Mesut Hancer

Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras, close to the quake's epicentre, the day after a 7.8-magnitude earthquake struck the country's southeast, on February 7, 2023 Source: AFP / ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تتوالى صور الفاجعة التي ضربت كلا من تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وخلف الكثير من الأضرار.

التقطت عدسة وكالة "فرانس برس" صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر رفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض.

وعكست ملامح الأب حالة حزن وهو ينتظر فرق الإنقاذ لانتشال جثة ابنته.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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