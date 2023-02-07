تعرفوا على الأب الذي ظل ممسكا بيد ابنته التي ماتت تحت الأنقاض

تتوالى صور الفاجعة التي ضربت كلا من تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وخلف الكثير من الأضرار.





التقطت عدسة وكالة "فرانس برس" صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر رفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض.





وعكست ملامح الأب حالة حزن وهو ينتظر فرق الإنقاذ لانتشال جثة ابنته.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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