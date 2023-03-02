إنقاذ كلب من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 23 يوما على الزلزال المدمر (الفيديو بالداخل)

TURKEY PHOTO SET ANIMALS EARTHQUAKE

US members of Humane Society International rescue a dog with five puppies from the rubble after powerful earthquake in Hatay, Turkey, 20 February 2023. Source: EPA / ERDEM SAHIN/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد 23 يوماً من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير 2023 تمكّنت فرق الإغاثة من إنقاذ كلب من تحت أنقاض أحد المباني في تركيا.

ونشرت صحيفة "يني شفق التركية" مقطع فيديو لعملية إنقاذ الكلب أظهر تمكّن فرق الإنقاذ في أنطاكيا من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه من تحت الحطام.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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