إنقاذ كلب من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 23 يوما على الزلزال المدمر (الفيديو بالداخل)

بعد 23 يوماً من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير 2023 تمكّنت فرق الإغاثة من إنقاذ كلب من تحت أنقاض أحد المباني في تركيا.





ونشرت صحيفة "يني شفق التركية" مقطع فيديو لعملية إنقاذ الكلب أظهر تمكّن فرق الإنقاذ في أنطاكيا من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه من تحت الحطام.



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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