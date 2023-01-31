جنازة وهمية وميت لم يمت: لماذا ادعى رجل برازيلي الوفاة؟

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Credit: The Good Funeral Guide/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" تقريراً عن رجل برازيلي زيف وفاته ليعرف من سيحضر جنازته من معارفه.

فقد أعلن أحد أصدقاء بالتازار ليموس (60 عاماً) من كوريتيبا باران عن وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحضّر جنازة مزيفة لأفراد عائلته وأصدقائه.

فما الذي حدث؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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