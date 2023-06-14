"فكرة جيدة ولكنها ليست الحل": دعوة لتحويل المكاتب المهجورة الى شقق سكنية لحل ازمة الايجارات في استراليا

النقاط الرئيسية ساهمت اغلاقات كورونا وتزايد العمل من المنزل الى انخفاض معدلات شغور المكاتب حول البلاد.

استخدام المباني الخالية قد يكون جزءا من الحل

"الكلام سهل ولكن التنفيذ صعب" مشيرا الى صعوبة الحصول على تصاريح البناء وتراخيص الانشاءات

دعا رئيس أحد أكبر شركات الاستثمار العقاري في العالم ، بلاكستون ، حكومات الولايات الأسترالية لتحويل مباني المكاتب الشاغرة إلى شقق سكنية في محاولة لتخفيف أزمة الإسكان.





وتعاني المدن الرئيسية حول استراليا من بطء عودة الاعمال الى المساحات المكتبية في قلب المدن التجارية. وساهمت اغلاقات كورونا وتزايد العمل من المنزل الى انخفاض معدلات شغور المكاتب حول البلاد.





وقال ديفيد واغنر ، رئيس فرع فيكتوريا للمعهد الأسترالي للمهندسين المعماريين ، إن استخدام المباني الحالية قد يكون جزءا من الحل





في حين أن أعمال السباكة والكهرباء ستكون مطلوبة لتحويل المساحات المكتبية إلى مساكن ، يقول فاغنر "هذه مشكلة يمكن حلها باعادة تخطيط المباني"





ورحب الوكيل العقاري تشاد عربيد بالفكرة واعتبر انها "فكرة جيدة ولكنها ليست الحل للازمة" واعتبر ان حل الازمة يكمن في اعادة النظر في ضريبة الدمغة "يجب ان تقوم الحكومة بخطوات لتشجيع المستثمرين للعودة مجددا للسوق فهم من يشترون المنازل ويعرضونها للايجار"



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واضاف عربيد ان "الكلام سهل ولكن التنفيذ صعب" مشيرا الى صعوبة الحصول على تصاريح البناء وتراخيص الانشاءات





على صعيد اخر، تخوض الحكومة الفدرالية مفاوضات صعبة مع حزب الخضر لتمرير مشروع انشاء صندوق الإسكان المستقبلي بقيمة 10 مليارات دولار عبر البرلمان. ويوضح عربيد ان لدى الخضر مطلبان رئيسيان:





· تجميد أو وضع سقف للإيجارات سريعة الارتفاع اذ يريد الحزب حماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات وقد دعا لتخصيص حوافز مالية بقيمة 1 مليار دولار لتشجيع الولايات على فرض تجميد الإيجار لمدة عام





· تخصيص مزيد من المال للسكن الاجتماعي وبأسعار معقولة الى جانب ال 500 مليون دولار المخصصة في المقترح الحكومي كل عام.



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وعبر الخضر عن استعداده للتفاوض حول المصادر الجديدة لهذا التمويل الإضافي وموازنة الصندوق الاجمالية.





جدير بالذكر ان الحكومة قد امنت دعم المستقلين الرئيسيين اللازمين لدعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ وينتظر الآن رد الخضر.





وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة كانت تتفاوض مع كل الاطراف السياسية لفترة من الزمن وقال ان الوقت قد حان لانهاء الادعاءات المغلوطة بشأن المشرةع والتصويت من أجل المزيد من الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة





واضاف إن الصندوق كان جزءًا أساسيًا من سياسة الإسكان لكنه ليس الجزء الوحيد مع قيام الحكومة بفتح المزيد من التمويل للصندوق الوطني لدعم بناء 7000منزل اجتماعي جديد وبأسعار معقولة.



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