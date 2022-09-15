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ناجون وقتلى تحت الأنقاض: أم أردنية تفقد أبناءها الثلاثة في انهيار مبنى عمان

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APTOPIX Jordan Building Collapse

Rescue teams of the Jordanian Civil Defense carry a resident of a four-story residential building that collapsed, killing several people and wounding others, in the Jordanian capital of Amman, on Tuesday Sept. 13, 2022. It was not immediately clear by the authorities what brought down the building, which state media said was an older structure. The Public Security Directorate said rescuers were still searching for survivors. (AP Photo/Raad Adayleh) Source: AP / Raad Adayleh/AP

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نشر في: 15/09/2022 11:08am, آخر تحديث: 15/09/2022 5:44pm
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 15/09/2022 11:08am, آخر تحديث: 15/09/2022 5:44pm
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
أظهرت فيديوهات تداولتها وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الإجتماعي لحظات ومشاعر متضاربة لعمليات الإنقاذ التي لا زالت مستمرة في العاصمة الأردنية عمان.

فبينما كانت الأم الأردنية "عبير" تنتحب بعد فقدها أبنائها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة وذلك بعد عام من وفاة زوجها كانت أم أردنية أخرى تعيش لحظات من الفرح حينما تمكنت فرق الإنقاذ المدني الأردنية من انتشال رضيعتها حية من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وقد ارتفع يوم الأربعاء عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 8 وفيات مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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