ناجون وقتلى تحت الأنقاض: أم أردنية تفقد أبناءها الثلاثة في انهيار مبنى عمان

أظهرت فيديوهات تداولتها وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الإجتماعي لحظات ومشاعر متضاربة لعمليات الإنقاذ التي لا زالت مستمرة في العاصمة الأردنية عمان.





فبينما كانت الأم الأردنية "عبير" تنتحب بعد فقدها أبنائها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة وذلك بعد عام من وفاة زوجها كانت أم أردنية أخرى تعيش لحظات من الفرح حينما تمكنت فرق الإنقاذ المدني الأردنية من انتشال رضيعتها حية من تحت أنقاض المبنى المنهار.





وقد ارتفع يوم الأربعاء عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 8 وفيات مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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