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شاب لبناني بساق اصطناعية ينافس على لقب ملك جمال لبنان 2023

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جيريمي ميلكونيان خلال مسابقة ملك جمال لبنان 2023

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نشر في: 12/10/2022 10:53am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva mezher
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 12/10/2022 10:53am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva mezher
المصدر: SBS
رغم أن الشاب اللبناني جيريمي ميلكونيان خسر ساقه في حادث سير تعرض له عام 2019 إلا أنه لم يخسر عزيمته.

ظهر الشاب اللبناني بكل ثقة خلال مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2023 بساق اصطناعية حاملاً رسالة قوية للحاضرين.

تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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