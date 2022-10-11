شاب لبناني بساق اصطناعية ينافس على لقب ملك جمال لبنان 2023

رغم أن الشاب اللبناني جيريمي ميلكونيان خسر ساقه في حادث سير تعرض له عام 2019 إلا أنه لم يخسر عزيمته.





ظهر الشاب اللبناني بكل ثقة خلال مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2023 بساق اصطناعية حاملاً رسالة قوية للحاضرين.





تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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