الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا تطلق جمعية جديدة حاضنة لأبنائها

أبناء الجالية الأردنية في فيكتوريا مع سعادة السفير الأردني في أستراليا علي كريشان.jpg

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الهدف الأسمى للجمعية، هو تعارف أبناء الجالية الأردنية في الولاية، ومساعدة المهاجرين الجدد، وتقديم العون والإرشاد لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع الأسترالي الكبير.

النقاط الرئيسة:
  • ستعلن الجمعية قريباً عن مقر دائم لها كمرجع يرتاده أبناء الجالية الأردنية.
  • الهيئة الإدارية تتكون من طاقات شابة تم اختيارها بعد تصويت عام شفاف من خيرة أبناء الجالية.
  • الجمعية غير ربحية ومسجلة وفقاً للقانون المعمول به رسمياً في أستراليا.
أطلقت الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا مؤخراً جمعية جديدة يقودها مجموعة من الشباب الواعد باسم "جمعية الجالية الأردنية الأسترالية في فيكتوريا"، لتحقيق التواصل بين أبناء الجالية الأردنية قي ولاية فيكتوريا.

وقال رئيس الجمعية محمد الملكاوي: "بعد أن بدأ أعداد الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا في التزايد، أصبح وجود كيان جامع يجمعهم أمراً هامًا، ليتعارفوا مع بعضهم البعض مما يعزز الروابط الاجتماعية فيما بينهم".
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وأضاف الملكاوي: " بعد اختيار الهيئة التأسيسية، وتسجيل الجمعية حسب الأصول المتعارف عليها قانونيًا في أستراليا، كان الهَم الأساس هو البحث عن مقر دائم يجمع أبناء الجالية، فجاء تبرع أحد أبنائها الأفاضل بمقر سيتم الإعلان عنه في الوقت القريب، داعيًا أبناء الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا للانضمام لهذه الحاضنة التي تسعى لتأصيل العادات والتقاليد بين أبناء الأسرة الأردنية الكبيرة في ولاية فيكتوريا".
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فيما قال الدكتور صهيب القضاة عضو اللجنة التأسيسية: " إن انتخاب الهيئة التأسيسية، جاء بعدما تم الإعلان عن اجتماع عام لأبناء الجالية في الولاية، وتم التصويت في شهر حزيران الماضي، وخرجنا بهيئة متنوعة مكونة من معظم العناصر الضرورية لتأسيس جمعية ناجحة من قانونيين ومحاسبين وطبيين ورواد أعمال".
Dr. Suhayb AlQdah.jpeg

وقال علاء الأحمد المسؤول المالي للجمعية: " إن الجمعية جاءت بمباركة من سعادة السفير الأردني في أستراليا السيد علي كريشان."

وأوضح، أنه تم تسجيل الجمعية رسميًا، ولها كل الامتيازات الرسمية كجمعية غير ربحية وفقاً للقانون الأسترالي. فيما جميع أعضاء الهيئة الإدارية هم متطوعون غير موظفين فيها وغرضهم خدمة أبناء الجالية.
المحاسب القانوني علاء الأحمد
المحاسب القانوني علاء الأحمد يتحدث عن طرق المحتالين الذين يدعون تمثيل مكتب الضريبة Source: Supplied / supplied by : Ala'a Al Ahmad
وأكد الأحمد أن الهدف الأسمى للجمعية؛ هو جمع الأبناء والعائلات ليتعارفوا، ومساعدة المهاجرين الجدد على الاندماج بطريقة سلسة في وتقديم يد العون والإرشاد ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع الأسترالي الكبير".

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للاستماع لأعضاء الهيئة التأسيسية " للجمعية الأردنية الأسترالية في فيكتوريا". يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.  

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