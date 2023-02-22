تقرير جديد يكشف: مدارس متميزة ترفع اسعار المنازل حولها بنسبة تتجاوز 40 بالمائة

النقاط الرئيسية ارتفاع اسعار المنازل الواقعة في دائرة تسجيل بعض المدارس بنسبة تجاوزت 40 في المائة في عام 2022

هذه النتائج "مفاجئة ومخالفة للتوجه الحالي في اسعار المنازل"

كشفت البيانات أن المشترين مستعدون لدفع مبالغ طائلة لتسجيل ابنائهم في المدرسة المناسبة لهم

كشف تقرير حديث عن ارتفاع اسعار المنازل الواقعة في دائرة تسجيل بعض المدارس المميزة اكاديميا حول استراليا بنسبة تجاوزت 40 في المائة في عام 2022





واشار التقرير الصادر عن موقع Domain للعقارات ان أكثر من ثلثي المدارس العامة المميزة في عواصم الولايات الاسترالية قد سجلت نموًا في أسعار المنازل حولها العام الماضي في توجه مخالف لما يشهده السوق العقاري العام



فقد شهدت الاحياء الواقعة ضمن دائرة مدرسة Artarmon الحكومية في الساحل الشمالي لسيدني اعلى معدلات النمو السنوي لأسعار المنازل على المستوى الوطني. فقد قفز المتوسط 1.075.000 دولار إلى 3545.000 دولار ، مما دفع الأسعار بنسبة 43.5 في المائة فوق متوسط 2021.





اما في ملبورن ، قفزت أسعار المنازل في دائرة مدرسة ألفينجتون الابتدائية في قلب المدينة التجاري بنسبة 27.9 في المائة ، بزيادة 498500 دولار ، إلى 2.26 مليون دولار في المتوسط.



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ويصف الوكيل العقاري تشاد عربيد ان هذه النتائج "مفاجئة ومخالفة للتوجه الحالي في اسعار المنازل"





وقال رئيس قسم الأبحاث والاقتصاد في Domain ، الدكتور نيكولا باول ، إن البيانات كشفت أن المشترين مستعدون لدفع مبالغ طائلة لتسجيل ابنائهم في المدرسة المناسبة لهم





كما ان المستثمرين مهتمون بمثل هذه المنازل ، لأنهم يعرفون أن بإمكانهم الحصول على عائد أعلى من الإيجار في منطاق المدارس المرغوبة.





ويقول عربيد "إن على اي شخص دراسة الوضع وحجم التكاليف المتوقعة لان التخطيط الجيد سيجنبك الخسارة"





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