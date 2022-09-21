دراسة جديدة تكشف:17 عاما وستة اشهر هي المدة المطلوبة لتوفير عربون منزل في سيدني

كشف بحث جديد صادم صادر من مركز الابحاث الاقنصادية Barrenjoey أن مشتري المنزل الأول يحتاج إلى 17.5 سنة لتوفير المقدم اوالعربون بنسبة 20 في المائة لشراء منزل في سيدني





وبحسب البحث فقد حلت هوبارت في المرتبة الثانية من حيث طول الفترة المطلوبة لادخار العربون والتي بلغت 13.7 عامًا . أما بريزبان فلم تكن بعيدة عن الوقت اللازم لتجميع العربون عند 13.2 سنة ، بينما في ملبورن تصل مدة الانتظار الى 12.8 سنة.





وكانت مدينة داروين الافضل في هذا الاطار حيث من المتوقع أن يقضي مالكو المنازل 6.8 سنوات في ادخار 20 بالمائة من قيمة المنزل.





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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان هناك العديد من المصاعب تواجه الراغبين في شراء منزلهم الاول. وأضاف ان دراسة حديثة لSuncorp كشفت ان 32 بالمائة من الاهالي يعتقدون ان الفرصة معدومة امام ابنائهم لامتلاك منزلهم الخاص





كما اشار التقرير الى ان اسعار الفائدة المرتفعة قد اضرت بكل من البائع والمشتري على حد سواء. ويشرح عربيد ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها سوق العقارات في استراليا قد خلقت الية مختلفة لاداء السوق "البائع يخسر من قيمة المنزل والمشتري يقترض بنسبة فائدة عالية"





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