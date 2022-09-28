أس بي أس عربي۲٤

دراسة حديثة: مزيد من الشباب الاسترالي يعود الى منزل العائلة هربا من ارتفاع الايجار وكلفة المعيشة

أس بي أس عربي۲٤

Teenage friends laughing outside

Source: Getty / Getty Images

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نشر في: 28/09/2022 6:20pm, آخر تحديث: 28/09/2022 6:27pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Manal Al-Ani
المصدر: SBS

هذا التوجه اصبح يوصف اعلاميا بالBoomerang Generation نسبة الى الة الصيد التي يستخدمها السكان الاصليون وتتميز بأنها تعود الى صاحبها بعد ان يقذفها للاعلى.

نشر في: 28/09/2022 6:20pm, آخر تحديث: 28/09/2022 6:27pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • 13 في المائة من الأستراليين قد عادوا إلى منزل ابويهم خلال العام الماضي
  • قام ما يقرب من 36 في المائة بهذه الخطوة ليتمكنوا من ادخار عربون شراء المنزل او الdeposit
  • عودة الشباب الى منزل العائلة قد يقلل من تمتعهم "بالخصوصية والاستقلالية" لكنه سيساعدهم على ترتيب اوضاعهم المادية
كشف بحث جديد عن إزدياد عدد الاستراليين البالغين الذين عادوا للعيش في منزل العائلة لمواجهة ضغوطات كلفة المعيشة بما فيها ارتفاع اسعار الايجار.

واستطلع موقع Finder 1058 بالغ حول البلاد ووجد ان 13 في المائة من الأستراليين قد عادوا إلى منزل ابويهم خلال العام الماضي . واثّرت هذه الخطوة على ما يقارب 858 الف شخص في جميع أنحاء البلاد.

ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان من بين أولئك الذين عادوا للعيش في منزل العائلة ،قال 36 بالمائة انهم قاموا بذلك للمساعدة في متطلبات رعاية الآباء المسنين

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كما قام ما يقرب من 36 في المائة بهذه الخطوة ليتمكنوا من ادخار عربون شراء المنزل او الdeposit .وقد فعل 31 في المائة آخرين ذلك لأن إيجارهم أصبح لا يمكن تحمله.

ويعلق عربيد ان هذا التوجه اصبح يوصف اعلاميا بالBoomerang Generation نسبة الى الة الصيد التي يستخدمها السكان الاصليون وتتميز بأنها تعود الى صاحبها بعد ان يقذفها للاعلى. وأشار عربيد الى ان عودة الشباب الى منزل العائلة قد يقلل من تمتعهم "بالخصوصية والاستقلالية" لكنه سيساعدهم على ترتيب اوضاعهم المادية وتسديد ديونهم ايضا

للمزيد عن هذا الموضوع وابعاده المختلفة استمعوا في الرابط اعلاه للحوار مع الوكيل العقاري تشاد عربيد

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