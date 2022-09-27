رجل أمن سعودي يساعد سيدة وطفلها على عبور الشارع ثم يموت دهسا

أقدم رجل أمن سعودي في محافظة الإحساء شرقي المملكة العربية السعودية على مساعدة سيدة وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري قبل أن يلقى حتفه دهسا.





وقد ذكرت صحيفة "المدينة" المحلية أن نبأ وفاة رجل الأمن، فهد بن سالم يوسف محمد الكليب، في حادث دهس قد تصدر المنصات الاجتماعية في الساعات القليلة التي تلت الواقعة.





وقد أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ"بطولة" رجل الأمن.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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