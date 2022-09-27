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رجل أمن سعودي يساعد سيدة وطفلها على عبور الشارع ثم يموت دهسا

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رجل الأمن فهد بن سالم يوسف محمد الكليب Credit: Social media

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نشر في: 27/09/2022 10:42am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 27/09/2022 10:42am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
أقدم رجل أمن سعودي في محافظة الإحساء شرقي المملكة العربية السعودية على مساعدة سيدة وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري قبل أن يلقى حتفه دهسا.

وقد ذكرت صحيفة "المدينة" المحلية أن نبأ وفاة رجل الأمن، فهد بن سالم يوسف محمد الكليب، في حادث دهس قد تصدر المنصات الاجتماعية في الساعات القليلة التي تلت الواقعة.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ"بطولة" رجل الأمن.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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