دراسة تحذر:شركات تقدم وعودا مغرية للتسوق قد تغرقك في الديون ومع ذلك 1 من كل 4 استراليين يستخدمها

هي خدمات مالية قدمت للملايين حول استراليا وعدا براقا مغريا يصعب رفضه...ان تشتري ما تشاء حتى لو كان سعره يفوق امكانياتك المادية وما عليك الا دفع الكلفة على شكل اقساط صغيرة يتم سدادها على مدار عدة أسابيع.





هذا ما توفره منصات Buy Now Pay Later ، او اشتري الان ادفع لاحقا التي يستخدمها حوالي واحد من كل أربعة أستراليين





ولكن وجدت دراسة هي الأولى من نوعها من كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني أن نسبة كبيرة من المستهلكين الذين يستخدمون خدمات منصات مثل Afterpay و Zip هم مقترضون معرضون لمخاطر مالية عالية بسبب الطبيعة غير المنظمة لهذه الخدمات إلى حد كبير. وجدت الدراسة ايضا أن هذه الخدمات تفشل في حماية المقترضين المعرضين للخطر.





ولا تخضع هذه الشركات حاليا للوائح المنتجات الائتمانية ولا يُطلب منهم إجراء فحوصات ائتمانية إلزامية أو الإبلاغ عن المدفوعات الفائتة لزبائنهم.





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ووجدت الدراسة ، التي حللت معاملات أكثر من 800 ألف مستخدم في العام 2021 ، أن ما يقرب من 10 في المائة من الأشخاص لديهم حسابات متعددة. كما ان هذه المجموعة كانت أكثر عرضة للحصول على المزيد من القروض الشخصية واستخدام بطاقة ائتمان أعلى وغالبًا ما يكونون من فئات ذات وضع اقتصادي محدود





يشرح محاضر الشؤون المالية والمؤلف المشارك للدراسة الدكتور أندرو غرانت المخاطر المرتبطة بالحسابات المتعددة والتي تقود في كثير من الاحيان الى تراكم الديون على الزبائن.





"إذن ما يفعلونه أساسًا هو تراكم الديون على الديون. هذا يشكل مخاطرة كبيرة لأن الكثير من هذا غير معروف خارج نظام الخدمات المالية ، لذلك قد يجد الناس أنفسهم في كثير من الديون ويحتاجون إلى اقتطاع ديون إضافية لسداد مشترياتهم الآن وادفع لاحقًا للحسابات. "



تفتخر خدمات مثل Afterpay بعدد قليل جدًا من العملاء المتخلفين عن سداد ديونهم. ولكن يشير الدكتور غرانت إلى أن هذا يرجع في الغالب إلى ان هذه الخدمات يتم خصم مدفوعاتها مباشرة من الحساب المصرفي للعميل بعكس أشكال الائتمان الأخرى.





"هم يقولون" انظروا ، معدلاتنا الاقتراضية ليست عالية. إنهم لا يفرضون فائدة ، هناك رسوم متأخرة قليلة فقط. نحن لا نتسبب في ضرر للمستهلك ، "بدون فهم أن الضرر لا يحدث بشكل مباشر ولكن ربما بشكل غير مباشر من خلال عدم القدرة على سداد مدفوعات بطاقتهم الائتمانية أو الأشخاص الذين يتخلون عما يحتاجون إليه حقًا لسداد ديون الشراء الآن والدفع لاحقًا. "





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ولا تخضع منتجات Buy Now Pay Later حاليًا للتنظيم بموجب قانون الائتمان ولا يُطلب منها تقييم الموارد المالية للعملاء وقدرتهم على السداد قبل تقديم حد ائتمان.





ويشرح كبير مسؤولي السياسات في مركز قانون إجراءات المستهلك ، توم أبو رزق السياق الفريد لعمل هذه الخدمات.





"اشتر الآن وادفع لاحقًا ، على عكس أشكال الائتمان الأخرى ، لا يحتاجون إلى إجراء أي نوع من تقييمات القدرة على تحمل التكاليف أو تقييمات ملاءمة المنتجات قبل تسجيلك. لذلك عندما تذهب وتفتح حساب Afterpay ، كل ما عليك فعله هو تقديم التفاصيل الخاصة بك وستحصل على حد ائتمان. وينطبق الشيء نفسه مع الكثير من الأشكال الأخرى للشراء الآن وادفع لاحقًا والتي تقدم في الواقع - في بعض الحالات - مبالغ كبيرة جدًا من المال دون أي نوع من التقييم لأموالك ؛ البعض منهم يصل إلى 30000 دولار. "





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جدير بالذكر ان وزارة الخزانة تقوم حاليًا بمراجعة هذا النقص في التنظيم في القطاع ، وتبحث في ثلاثة خيارات مختلفة لكيفية تدخل السلطات في القطاع.





وتأمل الحكومة في تحقيق توازن من خلال ضمان التنظيم المناسب لحماية المستهلكين الأستراليين مع تشجيع الابتكار في هذا القطاع أيضًا.





يعتقد السيد أبو رزق أن تنظيم منتجات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" بالكامل بموجب قانون الائتمان ، رغم انه الخيار الاكثر صرامة لكنه بحسب رأيه هو الخيار الأفضل.





"نعتقد بالتأكيد أن هناك مساحة للشراء الآن وادفع لاحقًا في سوق الائتمان. لا نريد رؤيتها تغلق تمامًا ، لكننا نريد فقط التأكد من أنها منظمة بشكل مناسب و توجد ضمانات مناسبة. لذلك ، إلى حد كبير ، هذا يعني معالجتها من خلال وضعها تحت مظلة قانون الائتمان. "









ويرى الدكتور جرانت إن تشديد قواعد حماية المستهلك في قطاع "الشراء الآن وادفع لاحقًا" من خلال تنظيم أكثر صرامة يمكن أن يشكل جانبًا مهمًا من سوق الائتمان.





ويقول إنه بمجرد تبني قوانين الائتمان من قبل هذا القطاع ، يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة للأستراليين لتطوير تاريخ ائتماني إيجابي.





"يمكن أن يستفيدوا بالفعل ، وخاصة المستهلكين الأصغر سنًا والذين ينتمون إلى المناطق الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة ، حيث يتم استخدام" الشراء الآن والدفع لاحقًا "بشكل خاص ، يمكنهم الاستفادة حقًا من وجود هذا في تقرير الائتمان الخاص بهم لأنه - إذا أظهروا تاريخ سداد جيد - يمكن مكافأتهم بأسعار فائدة أقل وصفقات أفضل على منتجات أخرى لاحقًا في الحياة. "





هذا وقد انتهت فترة التشاور العامة واستلمت وزارة الخزانة العديد من المقترحات لمراجعة الإطار التنظيم لهذا القطاع ومن المتوقع اتخاذ قرار في العام الجديد.



