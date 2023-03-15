"انهيار وقعه كالصاعقة": هل يؤثر إفلاس بنك سيليكون فالي على الاقتصاد الأسترالي؟

Daily News Roundup (2).jpg

Will the Silicon Valley Bank collapse have its repercussions on the Australian economy? (AP Photo/Jeff Chiu)

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

أثارت أزمة انهيار "سيليكون فالي" الذي يأتي في المرتبة 16 بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة بأصول تصل الى 210 مليار وبودائع 175.4 مليار دولار، حالة من الذعر في الأسواق. تتوسع رقعة أزمة انهيار "سيليكون فالي" وتداعياتها، فهل يمكن أن يتكرر سيناريو الأزمة المالية العالمية 2008؟ وما تأثير هذا الانهيار على اقتصاد استراليا؟

النقاط الرئيسية:
  • ترتفع المخاوف من حدوث عدوى وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة واحتمالية وقوع أزمة مالية واسعة جراء أزمة انهيار "سيليكون فالي"
  • يعتبر بعض الاقتصاديين أن جوهر المشكلة يكمن في أن البنك سهّل فتح الحسابات والودائع للشركات الناشئة وكانت لديه أخطاء بإدارة فترات استحقاق الاصول مع فترات استحقاق الالتزامات
  • أكدت كوثر الحنبوري أن الاقتصاد الأسترالي لن يتأثر بشكل مباشر او كبير جراء هذه الأزمة
أعاد انهيار بنك "سيليكون فالي" الى الاذهان أزمة افلاس "ليمان براذرز" التي اشعلت الازمة العالمية في العام 2008 وتتركز المخاوف على تأثير الدومينو على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة خصوصا بعد اغلاق "سيغنتشر بنك".

استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia في طمأنة المستمعين بعدم وجود تداعيات كبيرة ومباشرة لهذا الانهيار على الاقتصاد الأسترالي.

تشرح الحنبوري أن الأنظار كلها في ترقّب للتطورات وباهتمام بالغ، ولكن مع الوقت ستتضح التداعيات الكاملة المترتبة على افلاس "سيليكون فالي" ولكنها تساءلت عن مدة احقية المخاوف من حدوث عدوى وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة واحتمال ان تقع أزمة مالية أوسع في محله.
 
تتوقف الحنبوري عند وهجتي نظر في هذا السياق، فالرأي الاقتصادي الاول تحدث عن 10 مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد العالمي والاصول المالية ومدخرات الافراد وثرواتهم كالتضخم، الركود الاقتصادي، الركود التضخمي، مخاطر أزمة الديون، الفقاعات التي تهدد بحدوث انهيار للأصول المالية، مخاطر انهيار العملات، مخاطر العولمة، مخاطر الحمائية التجارية، المخاطر النقدية والاقتصادية والمالية والمخاطر الجيوسياسية بين القوى العظمى.

وأبرز الداعمين لهذا التحليل هو الاقتصادي العالمي نوريل روبيني الذي كان حذر من حدوث أزمة الرهن العقاري في 2008. ويؤكد روبيني وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول التي تعاني اقتصاديا بجانب عدم المساواة في الاجور والثروات ومخاطر البيئة، والتغير المناخي والصحة والتكنولوجيا.

وتتابع الحنبوري تحليلها متوقفة عند المقاربة الثانية التي ترى أن البنك الاحتياطي الفدرالي عرف كيف يتعامل مع الازمة حيث ركز المسؤولون على حماية المودعين.

"دعاة هذا الرأي، ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي لمجموعة "في آي ماركت" طلال العجمي، يرون ان الوضع الراهن مختلف تمامًا عن الأزمة العالمية عام 2008 ".
الأسباب التي أدت الى انهيار "ليمان براذرز" مختلفة تمامًا
تشير الحنبورى الى أن جوهر المشكلة في "سيليكون فالي" بحسب العجمي انه يسهّل فتح الحسابات والودائع للشركات الناشئة وكانت لديه أخطاء بإدارة فترات استحقاق الاصول مع فترات استحقاق الالتزامات.

أما حول اهمية قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، تقول الحنبوري:
يكفي ان نقول ان القيمة التي ولدتها الشركات الناشئة عالميًا تعادل تقريبًا الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
"وتخطت قيمة تمويل الشركات الناشئة خلال 2021 600 مليار دولار في كافة انحاء العالم بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي".

اما بالنسبة لأستراليا فتقول الحنبوري:
أكد وزير الخزانة جيم تشالمز انه يراقب عن كثب التأثيرات المحلية ويبدو انها لم تتضح بعد
هل سيرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الفائدة بأقل من المتوقع وسط أزمة المصارف؟

الإجابة مع الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه. 
اقرأ المزيد:

عسكري سابق: صفقة الغواصات مهمة لأستراليا رغم التكلفة العالية

"الزواج الزائف يختلف عن المدبّر": الزواج بغية الحصول على جنسية هل يعتبر فعلًا جرميًا في القانون الاسترالي؟

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

13:31
Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

أخصائي جراحة عامة: 'النظام الصحي في أستراليا كان يمشي بعكاز وانهار تماماً الآن'

11:38
Nidal Al Talli with Borwina Marji 3.jpg

من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورن

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 15/3/2023

Mohamed Salah

تفاصيل غريبة في حادث سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 15/3/2023

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 14/03/2023