"انهيار وقعه كالصاعقة": هل يؤثر إفلاس بنك سيليكون فالي على الاقتصاد الأسترالي؟

النقاط الرئيسية: ترتفع المخاوف من حدوث عدوى وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة واحتمالية وقوع أزمة مالية واسعة جراء أزمة انهيار "سيليكون فالي"

يعتبر بعض الاقتصاديين أن جوهر المشكلة يكمن في أن البنك سهّل فتح الحسابات والودائع للشركات الناشئة وكانت لديه أخطاء بإدارة فترات استحقاق الاصول مع فترات استحقاق الالتزامات

أكدت كوثر الحنبوري أن الاقتصاد الأسترالي لن يتأثر بشكل مباشر او كبير جراء هذه الأزمة

أعاد انهيار بنك "سيليكون فالي" الى الاذهان أزمة افلاس "ليمان براذرز" التي اشعلت الازمة العالمية في العام 2008 وتتركز المخاوف على تأثير الدومينو على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة خصوصا بعد اغلاق "سيغنتشر بنك".





استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia في طمأنة المستمعين بعدم وجود تداعيات كبيرة ومباشرة لهذا الانهيار على الاقتصاد الأسترالي.





تشرح الحنبوري أن الأنظار كلها في ترقّب للتطورات وباهتمام بالغ، ولكن مع الوقت ستتضح التداعيات الكاملة المترتبة على افلاس "سيليكون فالي" ولكنها تساءلت عن مدة احقية المخاوف من حدوث عدوى وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة واحتمال ان تقع أزمة مالية أوسع في محله.







تتوقف الحنبوري عند وهجتي نظر في هذا السياق، فالرأي الاقتصادي الاول تحدث عن 10 مخاطر كبرى تهدد الاقتصاد العالمي والاصول المالية ومدخرات الافراد وثرواتهم كالتضخم، الركود الاقتصادي، الركود التضخمي، مخاطر أزمة الديون، الفقاعات التي تهدد بحدوث انهيار للأصول المالية، مخاطر انهيار العملات، مخاطر العولمة، مخاطر الحمائية التجارية، المخاطر النقدية والاقتصادية والمالية والمخاطر الجيوسياسية بين القوى العظمى.





وأبرز الداعمين لهذا التحليل هو الاقتصادي العالمي نوريل روبيني الذي كان حذر من حدوث أزمة الرهن العقاري في 2008. ويؤكد روبيني وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول التي تعاني اقتصاديا بجانب عدم المساواة في الاجور والثروات ومخاطر البيئة، والتغير المناخي والصحة والتكنولوجيا.





وتتابع الحنبوري تحليلها متوقفة عند المقاربة الثانية التي ترى أن البنك الاحتياطي الفدرالي عرف كيف يتعامل مع الازمة حيث ركز المسؤولون على حماية المودعين.





"دعاة هذا الرأي، ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي لمجموعة "في آي ماركت" طلال العجمي، يرون ان الوضع الراهن مختلف تمامًا عن الأزمة العالمية عام 2008 ".



الأسباب التي أدت الى انهيار "ليمان براذرز" مختلفة تمامًا

تشير الحنبورى الى أن جوهر المشكلة في "سيليكون فالي" بحسب العجمي انه يسهّل فتح الحسابات والودائع للشركات الناشئة وكانت لديه أخطاء بإدارة فترات استحقاق الاصول مع فترات استحقاق الالتزامات.





أما حول اهمية قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، تقول الحنبوري:



يكفي ان نقول ان القيمة التي ولدتها الشركات الناشئة عالميًا تعادل تقريبًا الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

"وتخطت قيمة تمويل الشركات الناشئة خلال 2021 600 مليار دولار في كافة انحاء العالم بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي".





اما بالنسبة لأستراليا فتقول الحنبوري:



أكد وزير الخزانة جيم تشالمز انه يراقب عن كثب التأثيرات المحلية ويبدو انها لم تتضح بعد

هل سيرفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الفائدة بأقل من المتوقع وسط أزمة المصارف؟





الإجابة مع الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.