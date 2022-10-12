SBS Arabic24

عراك بالأيدي يجبر طائرة على العودة إلى مطار ملبورن بلا سابق إنذار

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Credit: Dan Burton/ Unsplash

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نشر في: 13/10/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 13/10/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي لحظة اندلاع شجار عنيف على متن طائرة تابعة لشركة Jetstar مما أجبرها على العودة إلى مطار ملبورن بدون سابق إنذار.

وقع الشجار بين رجلين بعد 24 دقيقة فقط من إقلاع الرحلة التي كانت متجهة من ملبورن إلى بريزبين ليلة الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة تبادل اللكمات بين رجلين مع محاولات عدد من الركاب الآخرين الفصل بينهما.

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وقد قال أحد الركاب أن أحد الرجلين كان سلوكه عدوانيا قبل الرحلة.

فكيف استطاع ذلك الراكب أن يصعد على متن الطائرة؟

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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