عراك بالأيدي يجبر طائرة على العودة إلى مطار ملبورن بلا سابق إنذار

أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي لحظة اندلاع شجار عنيف على متن طائرة تابعة لشركة Jetstar مما أجبرها على العودة إلى مطار ملبورن بدون سابق إنذار.





وقع الشجار بين رجلين بعد 24 دقيقة فقط من إقلاع الرحلة التي كانت متجهة من ملبورن إلى بريزبين ليلة الثلاثاء.





وأظهرت لقطات مصورة تبادل اللكمات بين رجلين مع محاولات عدد من الركاب الآخرين الفصل بينهما.





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وقد قال أحد الركاب أن أحد الرجلين كان سلوكه عدوانيا قبل الرحلة.





فكيف استطاع ذلك الراكب أن يصعد على متن الطائرة؟





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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