كيف انقذ فيديو على تطبيق واتساب شابا تركيا من الموت تحت الأنقاض؟

Turkey Syria Earthquake

A man sits in front of a destroyed building, in Adiyaman, southeastern Turkey, Wednesday, Feb. 8, 2023. With hope of finding survivors fading, stretched rescue teams in Turkey and Syria searched Wednesday for signs of life in the rubble of thousands of buildings toppled by the world's deadliest earthquake in more than a decade. (AP Photo/Emrah Gurel) Source: AP / Emrah Gurel/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نجا شاب تركي من الموت تحت أنقاض منزله الذي انهار بسبب الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا.

وحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الشاب بوران كوبات، البالغ من العمر 20 عاما نجا من الزلزال بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق واتساب من تحت الأنقاض.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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