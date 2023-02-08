كيف انقذ فيديو على تطبيق واتساب شابا تركيا من الموت تحت الأنقاض؟

نجا شاب تركي من الموت تحت أنقاض منزله الذي انهار بسبب الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا.





وحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الشاب بوران كوبات، البالغ من العمر 20 عاما نجا من الزلزال بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق واتساب من تحت الأنقاض.



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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