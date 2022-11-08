مديري الشركات والمؤسسات الأسترالية بحاجة للحصول على هوية تعريفية لهم قبل 30 تشرين الثاني

النقاط الرئيسية: لى جميع مديري الشركات في أستراليا بموجب القانون التقدّم بطلب للحصول على رقم تعريف المدير (معرّف المدير) قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

يقول الأستاذ مدحت إن أسرع طريقة للتقدّم للحصول على معرّف المدير هي عبر الإنترنت، باستخدام تطبيق myGovID لتسجيل الدخول إلى ABRS عبر الإنترنت

شدد الأستاذ مدحت على ضرورة التقدم والحصول على هذا الرقم لتجنب المخالفة

أوضح الأستاذ مدحت عطية أن الحكومة قبل عامين أصدرت قرار يلزم مديري الشركات على الحصول على رقم تعريف المدير.





وذلك لجمع بيانات ومعلومات كل شخص تحت رقم تعريف واحد، يعرف عنه في حال كان هذا الشخص مدير في أكثر من شركة.





وشرح الأستاذ مدحت أنه من الممكن وجود أكثر من اسم للشخص أو أن يتضمن الاسم الكامل اسم العائلة أو اسم الأب، وعدم تطابق المعلومات ما بين المكتب الضريبي وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، قد يسبب أخطأ ضريبية، ولذلك فرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الحصول على رقم تعريف المدير (معرف المدير)، وذلك لجمع المعلومات كافة للشخص في مكان واحد، وربط حسابات الجهات الحكومية مع بعضها البعض.



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وأضاف الأستاذ مدحت أن معرف المدير هو مخصص لمدراء الشركات، أو أي وظيفة في شركة تعمل مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، أي شركة تنتهي تسميتها بـ PTY LTD أو NON for profit أو شركة خيرية.





ويقول مدحت إن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لها القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية في حق من رفض تقديم الطلب للحصول معرف المدير.





"أي تعاملات مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ستكون صعبة، لذا يرجى اتباع القوانين والتقدم في الوقت المحدد لتجنب المخالفة"





ويقول الأستاذ مدحت إن أسرع طريقة للتقدّم للحصول على معرّف المدير هي عبر الإنترنت، باستخدام تطبيق myGovID لتسجيل الدخول إلى ABRS عبر الإنترنت. ستحتاج إلى myGovID مع إثبات شخصيتك.





وقبل أن تبدأ طلبك عبر الإنترنت، تأكد من أن لديك مستندات هويتك الشخصية في متناول يدك، يجب أن تكون هذه المستندات عائدة لك كفرد وليس لمؤسسة تجارية أو صندوق ادخار تقاعدي مُدار ذاتياً، يستخدم معظم المتقدمين المستندات التالية:



تفاصيل الحساب المصرفي (حيث تم دفع مبالغ الضرائب المستردة إليه) إشعار تقييم الضريبة من ATO. تفاصيل حساب صندوق تقاعدي (لا تُقبل تفاصيلSMSF، أي صناديق ادخار تقاعدي مدارة ذاتيًا) كشف توزيعات أرباح الأسهم إفادة بملخص الدفعات من سنترلينك إفادة بدخل الموظف والضريبة المقتطعة من راتبه واشتراكات الادخار التقاعدي لصالحه على أساس PAYG.



وللمزيد من المعلومات ومشاهدة عرض توضيحي خطوة بخطوة حول كيفية التقدّم للحصول على معرّف المدير عبر الإنترنت، قم بزيارة abrs.gov.au/directorID .

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ويضيف الأستاذ مدحت أنه من الممكن للمحاسب أي يساعد المتقدم للحصول على معرف المدير، لكن لا يمكنه التقدم بالنيابة عنه، حيث إن معرف المدير تحتاج الى إثبات شخصية.





وشدد أخيراً الأستاذ مدحت على ضرورة التقدم والحصول على هذا الرقم، وفي حال لسبب أو لأخر لم تتمكن من ذلك، ينصح الأستاذ مدحت بالتواصل مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وطلب المزيد من الوقت لتجنب المخالفة.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع مدحت عطية في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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