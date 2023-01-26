فاعل خير: وفاء نسيت محفظتها في السوبر ماركت وفوجئت بشاب أردني بدفع الحساب كاملا

النقاط الرئيسية بيتر جوينات: فكرت بالأمر لثوانٍ وقررت المساعدة

الحاجة وفاء هوشر لم تصدق أن أحدا قرر مساعدة امرأة مسلمة محجبة

مديرة المتجر شكرت بيتر وقدمت له هدية

مشوار لمخزن للتسوق في ليلة ما جعلت منه مثالا للإنسانية وأدت إلى تعارف عائلتين عربيتين في سيدني، عائلة لبنانية وعائلة أردنية. وقد يقول البعض أن العالم تغير وأصبحت المروءة والشهامة من العملة النادرة. لكن هذه القصة أثبتت أن الدنيا لا تزال بخير ولا تزال قيم الخير والمحبة والجمال موجودة، ولا يزال من يتمتعون بها يعيشون بيننا.



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بعدما الحاجة وفاء نصر الدين هوشر انتهت من التسوق في سوبر ماركت في سيدني وتوجهت لدفع ثمن المشتريات اكتشفت أنها نسيت بطاقتها المصرفية في البيت وبدأت تفكر بمخرج من هذا المأزق.





كانت الساعة حوالي العاشرة إلا ثلثا ليلا، والمتجر سوف يغلق بعد 20 دقيقة. هل تعود بسرعة إلى البيت لتحضر المال، أم تترك كل شيء في المتجر وتعود خالية الوِفاض بعدما أمضت الوقت في اختيار كل ما تحتاجه الأسرة من مأكل ومشرب وأشياء أخرى، وهي الأم العاملة التي ليس لديها متسع من الوقت للعودة ثانية والتسوق من جديد؟





لكن القدر شاء أن يكون في المكان شاب في الرابعة والثلاثين من عمره، رآها في تلك الحيرة، فتقدم للمساعدة.





هذه الحادثة أصابت الحاجة وفاء بالصدمة والذهول ولم تصدق ما حدث خاصة وأنها محجبة وتشعر أنه وفي "معظم الأحيان تتعرض النساء المسلمات للمضايقات" كما قالت.



ولهذا السبب قررت الحاجة وفاء أن تشكر بيتر أولا في داخل السوبر ماركت فلم يكن أمامها إلا علب من الزهور فاشترت واحدة وقدمتها له. وبعد ذلك نشرت الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي لكي تعبر له عن امتنانه له، ولكي تحتفل بأن هناك "من يساعد المسلمين".





ولم تكن تعرف أن بيتر هو أيضا من أصل عربي.





ويقول بيتر إنه عندما رأى حيرة الحاجة وفاء شعر بأن عليه أن يقول شيئا. وقال "لن أستطيع أن أنام لو لم أقدم المساعدة لهذه السيدة وهي في هذه الموقف".





وتجمع الناس لأنهم اعتقدوا أن هناك مشكلة بيننا وحضرت مديرة المتجر، ولكنها عندما عرفت ما حصل تأثرت "وظهرت الدموع في عينيها" كما يقول بيتر.



ليس هذا فحسب، بل شكرته وقالت له إنها لم ترَ أحدا قام بما قام به، وقدمت له علبة من الشوكولاتة باسم السوبر ماركت كعربون شكر وامتنان.





وتأتي هذه الحادثة على عكس ما شهدته بعض أماكن التسوق من تهافت وتدافع وتشابك بين المتسوقين أحيانا في بداية أزمة كورونا.





ويقول بيتر إنه نشأ على مبادئ مساعدة الغير "هكذا علمنا أبي وأمي، أن علينا أن نقدم المساعدة لكل الناس ... كلنا نعيش على هذه الأرض ويجب أن نساعد بعضنا".





أما والدة بيتر السيدة ريما جوينات التي أصبحت بينها وبين الحاجة وفاء هوشر الآن رابط ومودة وانسانية فتقول "ما قام به بيتر ليس إلا ما يفرضه الواجب".





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