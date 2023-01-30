نجا من الغرق فقرر تعلُّم السباحة: أب لثلاثة أطفال يروي حادثة غرق كادت تودي بحياته

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بعد حادثة غرق كاد يفقد فيها حياته قرر نسيم زريقة تعلّم السباحة، وازدادت حوادث الغرق في أستراليا هذا الصيف ووصلت نسبة الضحايا من الرجال إلى 75 بالمائة من عدد الغرقى.

النقاط الرئيسية
  • وصل عدد الغرقى في أستراليا هذا الصيف إلى 52 في أستراليا
  • 75 بالمائة من الغرقى هم من الرجال
  • نسيم زريقة يتحدث عن تجربة كادت تودي بحياته على أحد شواطئ المحيط
ازدادت حوادث الغرق في أستراليا هذا الصيف، حيث وصل عدد الغرقى لغاية الآن إلى 52 ضحية بحسب إحصائيات نشرها موقع
Royal Life Saving Australia
وكان آخر هذه الحوادث مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين يوم السبت الماضي على شاطئ Shelly Beach في كرونالا.

وقد وصلت مجموعة من عناصر إنقاذ الحياة إلى عرض البحر ونقلت الرجال الثلاثة إلى الشاطئ، حيث قامت عناصر الإسعاف بالإسعافات الأولية لكن أحدهم فارق الحياة بينما نقل آخران إلى المستشفى.
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حصلت معظم الوفيات في المياه قبالة شواطئ غير مراقبة في مختلف أنحاء البلاد. وفي نيو ساوث ويلز وحدها وصل عدد الوفيات إلى عشرين، وهو ضعف العدد الذي شهدته كوينزلاند.

وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن الرجال شكلوا 75 بالمئة من الوفيات في الماء هذا العام، بحسب ما ذكرته منظمة Royal Life Saving.

ويقول مسؤولون في المنظمة إن الرجال يقعون ضحايا للغرق أكثر من النساء في الغالب بسبب النشاطات التي يشاركون فيها، كالقيام بنشاطات ترفيهية ذات خطورة مرتفعة في المياه، وصيد الأسماك، والصيد على الشواطئ الصخرية.

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد نسيم زريقة، وهو أب لثلاثة أطفال إنه قرّر أن يتعلم السباحة بعد حادثة غرق كادت تودي بحياته.
"كأب لثلاثة أطفال، اللحظة التي تنزل فيها بالماء وتشعر أنك لست قادرا على إنقاذ نفسك، تشعر أن عليك فعل أي شيء لكي تعوم فوق الماء، وكنت محظوظا لوجود اثنين من أصدقائي معي وهما سباحان ماهران فقاما بإنقاذي".

ويضيف السيد زريقة أنه وبعد تلك الحادثة انضم إلى مجموعة
Swim Brothers
حيث بدأ بتعلم السباحة من المستوى الابتدائي بعدما تم تقييم مهاراته.

وقد تم تحذير الأستراليين لضرورة التحقق من مهاراتهم في السباحة قبل المغامرة في المياه المفتوحة والتأكد من أنهم يمتلكون اللياقة البدنية للسباحة بأمان على الشاطئ.
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وقال السيد Justin Scarr المدير التنفيذي لمنظمة Royal Life Saving لسكاي نيوز " نعلم أيضًا أن الرجال ، وخاصة كبار السن ، ربما يقللون من شأن تأثير الحالات الطبية الأخرى وتلك الأشياء التي يحملونها والتي ربما تعني أنهم لا يستطيعون السباحة كما اعتادوا وقد يؤدي ذلك إلى نوع من الأزمات الصحية".
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ونصح السيد Scarr الرجال الأكبر سنا بضرورة رؤية الطبيب، والتأكد من عدم وجود حالة صحية تؤثر على القدرة على السباحة مثل أمراض القلب والسكري، أو غير ذلك. كما ونصح بالسباحة في حمامات السباحة أولا قبل التوجه إلى المياه المفتوحة في البحر أو الأنهار.

نسبة الرجال والنساء والأعمار من أصل 52 وفاة غرقا بحسب “Royal Life Saving Summer Drowning Toll”
75 percent of drowning are men.jpg
استمعوا إلى اللقاء مع السيد نسيم زريقة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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