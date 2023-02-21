"على هذا الفلق تحديدًا ستتوالى الزلازل الارتدادية": الهزات الارتدادية متى تهدأ؟

النقاط الرئيسية: الهزات الارتدادية عقب زلزال 6 شباط/فبراير تسير في مسار الشمال الشرقي باتجاه الجنوب

الارتدادات لا تحصل غالبًا على نفس الفالق بل على مسار الفلق

المنطقة العربية لا تحتوي على مناطق عالية النشاط، ستشهد زلازل ولكن ليس على وتيرة مرتفعة

ضرب زلزالان جديدان جنوبي تركيا، واوقعا 3 قتلى وأكثر من 200 جريح، وأفادت وكالة الأناضول، بأن الزلزالين بلغت قوتهما 6.4 و5.8 بمقياس ريختر.





الفالق او الصَدْع هو انفصال أخدوديّ في التكوين الصخريّ نتيجة حركة أحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر، والمنطقة العربية تحوي على ثلاثة افلاق.





استهل الخبير الجيولوجي المتخصص في الزلازل والبراكين الدكتور باهر زغلول حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بالإضاءة حول مشهد تكرار الهزات الارتدادية والذي هو متوقعًا وطبيعيًا.





شرح زغلول أن الارتدادات لا تحصل غالبًا على نفس الفالق بل على مسار الفلق، والفارق في الزلزالين الأخيرين على بعد 100 كلم وعلى نفس العمق.



يقول زغلول:





"المنطقة تحوي على تجمّع افلاق ثلاثة: العربي، الاناضولي والافريقي والهزات الارتدادية تسير في مسار الشمال الشرقي باتجاه الجنوب".



وتابع موضحًا:



على هذا الفلق تحديدًا ستتوالى الزلازل الارتدادية





أشار زغلزل الى أن فارق التسع ساعات الزمني بين الزلزال الاول والثاني ، سمح بتفريغ جزء كبير من الضغط على الفواصل سيما مع قوة تخطت 7.7 على مقياس ريختر، قائلًا:





"منذ بداية القرن العشرين لم يحصل زلزال بهذه القوة، فما شهدناه في السابق وقف عند عتبة 6 درجات على مقياس رختر"، وتابع موضحًا:





مدينة حلب على سبيل المثال اختفت تمامًا منذ 200 سنة جراء زلزال





وفي هذا الاطار نوه بأن المنطقة العربية ستشهد زلازل ولكن ليس على وتيرة مرتفعة على عكس المحيط الهادي قائلًا:





المحيط الهادي يعد اكثر منطقة زلازل نشاطًا، تليها الهيمالايا

أما عن البنى التحتية الاحترازية في مناطق زلازل ناشطة يقول زغلول:





" عندما يتخطى الزلزال قوة 7 درجات، فلا يمكن تفادي سقوط اي مبنى وان كان قد شيد مفق معايير الحماية".





زلزال القرن الذي اودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا، ترك 5.2 مليون شخص بأمس الحاجة لادنى مقومات الحياة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الحالي إطلاق نداء إنساني بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وسيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر.





في حال حدوث زلزال وعدم التمكن من اخلاء المنزل، ما الخطوات الوقائية التي تقلل من الصدمات الارتجاجية وتجنّب فقدان الوعي؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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