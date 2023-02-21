"على هذا الفلق تحديدًا ستتوالى الزلازل الارتدادية": الهزات الارتدادية متى تهدأ؟

NY: Vigil For Earthquake Victims In Turkey, Kurdistan and Syria

People hold a vigil for Turkish and Syrian victims of an earthquake in Washington Square Park on February 19, 2023 in New York City. The 7.8 magnitude quake that struck February 6 along southeastTurkey near the Syrian border has killed over 41,000 leaving most of the people in the region without shelter and power in freezing temperatures.Several aftershocks have hampered the already slow rescue operations in Turkey. (Photo by John Lamparski/Sipa USA.) Credit: John Lamparski/Sipa USA

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

أكثر من 4300 هزة ارتدادية تلت الزلزال الأول في تركيا وسوريا في السادس من فبراير /شباط الذي بلغت قوته 7.8 بمقياس ريختر، بحسب ما أفادت به إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). بعد اسبوعين من زلزال القرن المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا، هل يجب التحسب للمزيد؟

النقاط الرئيسية:
  • الهزات الارتدادية عقب زلزال 6 شباط/فبراير تسير في مسار الشمال الشرقي باتجاه الجنوب
  • الارتدادات لا تحصل غالبًا على نفس الفالق بل على مسار الفلق
  • المنطقة العربية لا تحتوي على مناطق عالية النشاط، ستشهد زلازل ولكن ليس على وتيرة مرتفعة
ضرب زلزالان جديدان جنوبي تركيا، واوقعا 3 قتلى وأكثر من 200 جريح، وأفادت وكالة الأناضول، بأن الزلزالين بلغت قوتهما 6.4 و5.8 بمقياس ريختر.

الفالق او الصَدْع هو انفصال أخدوديّ في التكوين الصخريّ نتيجة حركة أحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر، والمنطقة العربية تحوي على ثلاثة افلاق.

استهل الخبير الجيولوجي المتخصص في الزلازل والبراكين الدكتور باهر زغلول حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بالإضاءة حول مشهد تكرار الهزات الارتدادية والذي هو متوقعًا وطبيعيًا.

شرح زغلول أن الارتدادات لا تحصل غالبًا على نفس الفالق بل على مسار الفلق، والفارق في الزلزالين الأخيرين على بعد 100 كلم وعلى نفس العمق.
يقول زغلول:

"المنطقة تحوي على تجمّع افلاق ثلاثة: العربي، الاناضولي والافريقي والهزات الارتدادية تسير في مسار الشمال الشرقي باتجاه الجنوب".
وتابع موضحًا:
على هذا الفلق تحديدًا ستتوالى الزلازل الارتدادية

أشار زغلزل الى أن فارق التسع ساعات الزمني بين الزلزال الاول والثاني ، سمح بتفريغ جزء كبير من الضغط على الفواصل سيما مع قوة تخطت 7.7 على مقياس ريختر، قائلًا:

"منذ بداية القرن العشرين لم يحصل زلزال بهذه القوة، فما شهدناه في السابق وقف عند عتبة 6 درجات على مقياس رختر"، وتابع موضحًا:

مدينة حلب على سبيل المثال اختفت تمامًا منذ 200 سنة جراء زلزال

وفي هذا الاطار نوه بأن المنطقة العربية ستشهد زلازل ولكن ليس على وتيرة مرتفعة على عكس المحيط الهادي قائلًا:

المحيط الهادي يعد اكثر منطقة زلازل نشاطًا، تليها الهيمالايا
أما عن البنى التحتية الاحترازية في مناطق زلازل ناشطة يقول زغلول:

" عندما يتخطى الزلزال قوة 7 درجات، فلا يمكن تفادي سقوط اي مبنى وان كان قد شيد مفق معايير الحماية".

زلزال القرن الذي اودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا، ترك 5.2 مليون شخص بأمس الحاجة لادنى مقومات الحياة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الحالي إطلاق نداء إنساني بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وسيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر.

في حال حدوث زلزال وعدم التمكن من اخلاء المنزل، ما الخطوات الوقائية التي تقلل من الصدمات الارتجاجية وتجنّب فقدان الوعي؟

الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.
اقرأ المزيد:

فاطمة فقدت 30 من أفراد أسرتها تحت أنقاض منزل الأسرة الذي انهار بفعل الزلزال. فما هي قصتها؟

"جثث ملقاة على الأرض في المستشفيات": شهادات حية من متطوعين وأطباء في مناطق منكوبة في سوريا

"متى أعانق والديّ واخوتي؟": لاجئة يمنية تصف فرحتها بقرار الحكومة منح الإقامة الدائمة للواصلين بالقوارب


جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.



شارك

اخترنا لك

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

12:26
Dr Tamim Darwish_ AAP.jpg

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

Daily News Roundup (2).jpg

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:43
Daily News Roundup.jpg

'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة

11:47
20230122_173745.jpg

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

AUSTRALIA-SYDNEY-COVID-19-BORDER REOPENING

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

13:32
تظاهرات کننده‌ای در حال حمل کردن یک شعار حمایت از پناهندگان

الولايات المتحدة تمنح مواطنيها فرصة كفالة للاجئين: هل يمكن أن تحتذي أستراليا بحليفها السياسي؟

Latest podcast episodes

Moroccan Singer Trial

سعد لمجرد يخضع للمحاكمة أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب وزوجته تقول إنه "يحترم المرأة"

World - Arabic.jpg

نشرة اخبار الصباح 22/2/2023

Al Kamal23.jpeg

في اليوم العالمي للغة الأم: مدرسة الكمال العربية في ملبورن تحتفل بمرور 41 عاما على تأسيسها

AUSTRALIAN MONEY STOCK

"تخليت عن الكماليات وتأمين السيارة لدفع قرض المنزل": معاناة مواطن أسترالي في ظل الغلاء