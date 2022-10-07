أس بي أس عربي۲٤

عائلة فقدت ابنها: المأساة كبيرة وتوفير أماكن للشباب لقيادة الدراجات النارية يجنب العائلات مرارة الفقدان

أس بي أس عربي۲٤

Main road safety rules in Australia.

Source: SBS

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نشر في: 7/10/2022 11:14am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

عائلة الشاب الراحل دانيال راشو تدعو السلطات لتوعية الشباب أكثر وتوفير أماكن لممارسة هواياتهم بقيادة الدراجات النارية بعيدا عن المخاطر

نشر في: 7/10/2022 11:14am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
أثارت عائلة تسكن مناطق شمالي ملبورن فقدت أبنها الشاب بحادث تساؤلات كثيرة عن أسباب عدم توفير أماكن للشباب لممارسة رياضاتهم وهواياتهم بقيادة الدراجات النارية بعيداً عن الطرق العامة كما هو بقية الرياضات العديدة.
ويقول باسم راشو وهو من أقارب الشاب الراحل دايال راشو الذي فقط حياته في حادث دراجة نارية إن توفير أماكن محددة لممارشة الشباب لهوايات السرعة ينقذ حياة الكثيرين.
وتحدث باسم عن مرارة فقدان الشاب الذي احتفل قبل ايام من الحادث بعيد ميلاده الحادي والعشرين.
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الشاب الراحل دانيال راشو.jpg
الشاب الراحل دانيال راشو
وقال باسم راشو في حديث له مع أس بي أس عربي 24 إن المزيد من التوعية مطلوبة للشباب لكي يكونوا على دراية أكثر بالمخاطر المحدقة بهم عند قيادة الدراجات النارية.
المزيد في التسجيل الصوتي اعلاه مع باسم راشو.

إستمعوا إلى التقرير الصوتي في أعلى الصفحة.

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