عائلة فقدت ابنها: المأساة كبيرة وتوفير أماكن للشباب لقيادة الدراجات النارية يجنب العائلات مرارة الفقدان

أثارت عائلة تسكن مناطق شمالي ملبورن فقدت أبنها الشاب بحادث تساؤلات كثيرة عن أسباب عدم توفير أماكن للشباب لممارسة رياضاتهم وهواياتهم بقيادة الدراجات النارية بعيداً عن الطرق العامة كما هو بقية الرياضات العديدة.



ويقول باسم راشو وهو من أقارب الشاب الراحل دايال راشو الذي فقط حياته في حادث دراجة نارية إن توفير أماكن محددة لممارشة الشباب لهوايات السرعة ينقذ حياة الكثيرين.



وتحدث باسم عن مرارة فقدان الشاب الذي احتفل قبل ايام من الحادث بعيد ميلاده الحادي والعشرين.



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الشاب الراحل دانيال راشو وقال باسم راشو في حديث له مع أس بي أس عربي 24 إن المزيد من التوعية مطلوبة للشباب لكي يكونوا على دراية أكثر بالمخاطر المحدقة بهم عند قيادة الدراجات النارية.



المزيد في التسجيل الصوتي اعلاه مع باسم راشو.





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