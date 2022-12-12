من بين 50 ألف طالب: شابة أسترالية من أصل مصري تتفوق في امتحانات الشهادة الثانوية وتتطلع نحو المستقبل بأمل

النقاط الرئيسية أكثر من 50 ألف طالب عرفوا نتائج الامتحانات اليوم

جاء المعدل العام أعلى من العام الماضي

امل راشد تشكر والدتها ووالدها على الدعم اللامشروط

انتهت فترة الانتظار وظهرت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لأكثر من 50 ألف طالب كانوا منتظرين على أحر من الجمر معرفة نتائج عملهم وجهودهم، في الساعة السابعة من صباح اليوم.





وحقق طلاب الشهادة الثانوية الذين سُمح لهم بالعودة إلى المدرسة هذا العام معدلا بلغ 70.33 – وهو أعلى من العام الماضي الذي كان فيه المعدل 69.26 حينما كانت الولاية ترزح تحت الاغلاق.





أمل راشد هي طالبة أسترالية من أصل مصري تدرس في مدينة ملبورن الأسترالية، وقد حصلت على معدل 95.35 وهو معدل عال يخولها دخول اختصاص الصيدلة الذي تحلم به.



وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت أمل إنها سعيدة جدا بهذه النتيجة وقد جاءت بعد جهد كبير.





"كنت أشعر وكأن كل شيء متوقف على النتيجة لكن الآن أشعر أنها محطة ستدفعني للسير إلى محطات أخرى".





وتقول أمل إنها تميل إلى دراسة الصيدلة في جامعة موناش، وتحاول الآن الحصول على منحة دراسية.





وشكرت أمل والدتها ووالدها اللذين وقفا بجانبها وقدما الدعم اللامحدود لها.



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وعلى الرغم من رفع قيود كوفيد عن المدارس وعودة التعليم إلى غرف الصف، فإن حالات من الإصابة أثرت على كثيرين من الطلاب الذي أصابهم الفيروس هذا العام، كما وتعرض طلاب يسكنون في المناطق التي ضربتها الفيضانات لضغوط إضافية بسبب خسارة ممتلكاتهم.





ويقول مختصون نفسيون إن النتيجة، مهما تكن ليست نهاية العالم، وأفضل ما يمكن للأهل تقديمه لأبنائهم، هو التفهم والمحافظة على الهدوء والامل حتى وإن لم تأت النتائج كما كان متوقعا.



استمعوا إلى التقرير الصوتي الذي يحتوي على لقاء مع أمل راشد ووالدتها سامية حسن في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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