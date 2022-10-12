أس بي أس عربي۲٤

لمحبي الكتابة: المنتدى الثقافي الأسترالي العربي يطلق مسابقة القصة القصيرة في أستراليا

أس بي أس عربي۲٤

Amira Issa

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نشر في: 12/10/2022 4:11pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

أطلق المنتدى الثقافي الأسترالي العربي مسابقة القصة القصيرة بنسختها الثانية.

نشر في: 12/10/2022 4:11pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • مسابقة القصة القصيرة في أستراليا 2022/2023 تبدأ في 15 تشرين الثاني
  • يجب على المشاركين إرسال مشاركاتهم قبل نهاية الوقت المحدد 30 من كانون الأول
  • يوزع على الفائزين 6 جوائز مالية في حفل سيقام في 25 شباط من العام القادم 2023
قالت الدكتورة أميرة عيسى وهي رئيسة ومؤسسة المنتدى الثقافي الأسترالي العربي، في حديث مع أس بي أس إن أهداف هذه المسابقة للقصص القصيرة هي تنشيط جو الأدب العربي والإنكليزي في استراليا، واكتشاف المواهب والمبدعين وتشجيعها على الإبداع، بالإضافة الى تشجيع الجيل الثاني من المهاجرين العرب للإبداع الأدبي، وخلق مناخ من التبادل الفكري والثقافي بين الجاليات العربية ومختلف الجاليات في أستراليا.

وأشارت الدكتورة أميرة أن النشاطات الفكرية التي يقوم بها المنتدى تلقى تفاعل كبير ومشاركة حتى من خارج أستراليا.

وتقسم المسابقة بحسب الفئات العمرية الى قسمين، الأولى هي فئة المراهقين من 10 الى 18 سنة، والثانية لكافة الفئات العمرية ما فوق ال 18.
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Amira Issa
وعن شروط المسابقة عددت الدكتورة أميرة عدداً من الشروط، أولها أن لا تكون الاقصوصة منشورة لا ورقياً ولا رقمياً، و أن يكون عدد كلماتها بين 500 الى 700 كلمة، وأن لا تُنشر على صفحة المنتدى قبل ظهور النتائج.

ويبدأ القبول بالمشاركات في 15 تشرين الأول وحتى 30 كانون الأول، على أن يتم إرسال المشاركات الى ثلاثة عناوين إلكترونية.

ويقام الاحتفال النهائي وإعلان الفائزين في 25 شباط من العام القادم، ويوزع على الفائزين 6 جوائز مالية، وعدد من الجوائز التكريمية، وتضم اللجنة الأكاديمية المشرفة على المسابقة العديد من الأدباء والأكاديميين من روائيين وشعراء.

استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الدكتورة أميرة عيسى في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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