عروس مصرية تحمل الأثقال يوم زفافها وتقيم الحفل في صالة الألعاب الرياضية

احتفلت بطلة المصارعة النسائية المصرية توتا المصري بزفافها داخل صالة للألعاب الرياضية حيث حملت الأثقال وفاجأت الحاضرين بحمل عريسها.





ونشر مدربها المصارع أشرف كابونجا لقطات مصورة من الحفل على صفحته على فيسبوك.





وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشاهد والصور على صفحاتهم على نطاق واسع.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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