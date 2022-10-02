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عروس مصرية تحمل الأثقال يوم زفافها وتقيم الحفل في صالة الألعاب الرياضية

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نشر مدرب العروس أشرف كابونجا مقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه على موقع فيسبوك. Credit: Social media

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نشر في: 3/10/2022 10:58am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 3/10/2022 10:58am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS
احتفلت بطلة المصارعة النسائية المصرية توتا المصري بزفافها داخل صالة للألعاب الرياضية حيث حملت الأثقال وفاجأت الحاضرين بحمل عريسها.

ونشر مدربها المصارع أشرف كابونجا لقطات مصورة من الحفل على صفحته على فيسبوك.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشاهد والصور على صفحاتهم على نطاق واسع.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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