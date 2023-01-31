"بعيد عن الإفلاس": قراءة في الوضع الاقتصادي المصري في ضوء تحديات جمّة

النقاط الرئيسية تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والقمح في البورصة العالمية بنسبة وصلت إلى 40% لعب دوراً في تعميق الأزمة اذ تُعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح وبقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

يراقب المصريون بقلق كبير هذا التدهور في قيمة عملتهم المحلية وأكثر ما يشغل بالهم حاليا هو مستقبل الجنيه

تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة وصلت إلى 50% منذ آذار مارس الماضي

بات الوضع النقدي المتأزم في مصر عاملاً في تعقيد الأحوال المعيشية للمواطنين في أكبر بلد عربي لناحية السكان الذين يصل تعدادهم زهاء 104 ملايين نسمة. وحسب بيانات رسمية فإن نسبة التضخم وصلت إلى 21% ما أثر على القوة الشرائية في بلد يستورد الكثير من احتياجاته سيما السلع الأساسية كالقمح والتي يكون مطالباً بدفعها بالعملة الصعبة.





ورغم موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاث مليارات دولار، يبقى عبء ديون الدولة البالغة 42 دولاراً يؤرق الخزينة اذ يتوجب سداد هذه الديون خلال عام 2023.





تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب والقمح في البورصة العالمية بنسبة وصلت إلى 40% لعب دوراً في تعميق الأزمة اذ تُعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح وبقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً.





وعالمياً، لعب الحرب الروسية الأوكرانية دوراً كذلك في هذه الأزمة الاقتصادية لأن البلدين من أكبر مصدري القمح وتسببت الصدامات العسكرية في تعطيل الإمدادات إلى العالم.



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Pyramids of Cairo ويراقب المصريون بقلق كبير هذا التدهور في قيمة عملتهم المحلية وأكثر ما يشغل بالهم حاليا هو مستقبل الجنيه، فضلاً عن عجر بعض المصانع عن توفير احتياجاتها وضغوط رجال الأعمال لتعديل قواعد الاستيراد المطبقة حاليا.





وقال المحلل الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة السابق في مصر، د. عبد النبي عبد المطلب في حديث لأس بي أس عربي24 ان أسباب الأزمة متعددة: "لم يكن لأحد أن يتوقع أثر جائحة كورونا على العالم، حيث توقفت حركة الطيران وخطط التنمية توقفت. كان هناك مشاريع في مصر يجب ان تنتهي في وقت معين وتم توجيه الدعم لقطاع الانشاءات وبدأت حصيلة النقد الأجنبي في النضوب شيئاً فشيئاً."



توقفت حركة الاستيراد وبدأت الضغوط على الجنيه ما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع

وأشار د. عبد المطلب إلى خروج ما يقرب من 25 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال فترة مارس/يوليو 2022، ما تسبب في انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 40 مليار دولار إلى 33 مليار دولار.





ويرى عبد المطلب أن حل المشكلة الاقتصادية المصرية الحالية، يستلزم وجود آليات مبتكرة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصريين: "أعتقد أن إصدار شهادات استثمار دولارية طويلة الأجل بعائد مرتفع قد يساهم فى حل سريع لجزء من الأزمة".





استمعوا إلى المقابلة مع الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب في التدوين الصوتي أعلى الصفحة.



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