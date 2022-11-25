أنغام تعاني من وعكة صحية بسبب مضاعفات عملية جراحية صعبة

تعرّضت الفنانة المصرية، أنغام، لوعكةٍ صحية خطيرة، بعد إجرائها عملية جراحية تسببت بمضاعفات تم على إثرها احتجازها في المستشفى.





ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي الخاص بأنغام، فإنّ الفنانة ترقد حاليًا في المستشفى، تحت إشراف الكادر الطبي المتخصّص.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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