أس بي أس عربي۲٤

أنغام تعاني من وعكة صحية بسبب مضاعفات عملية جراحية صعبة

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: @anghamofficial

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نشر في: 25/11/2022 11:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 25/11/2022 11:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
تعرّضت الفنانة المصرية، أنغام، لوعكةٍ صحية خطيرة، بعد إجرائها عملية جراحية تسببت بمضاعفات تم على إثرها احتجازها في المستشفى.

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي الخاص بأنغام، فإنّ الفنانة ترقد حاليًا في المستشفى، تحت إشراف الكادر الطبي المتخصّص.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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