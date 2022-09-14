قناصل وفنانون عرب في أستراليا يشيدون بإرث الملكة اليزابيث ويدعون لإعطاء فرصة للملك تشارلز

بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية هذا الأسبوع عاد الحديث في استراليا ليدور حول ما إذا كان الوقت قد حان الآن للخروج من التاج البريطاني وتحولها إلى جمهورية. وهناك من يؤيد هذا الطرح وهناك من يعارضه، وهناك أيضا من يفضل التريث في طرحه قليلا.



درجت العادة في أستراليا على تقدير وتكريم مواطنين استراليين أبدعوا في مجالات عدة، وتسليمهم أوسمة وميداليات يقدمها الحاكم العام باسم الملكة اليزابيث.





وبعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، تحدثنا مع مجموعة من هذه الشخصيات، واستطلعنا آراءهم حول مستقبل أستراليا.





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استمعوا في هذا التقرير إلى لقاءات مع القنصل الفخري للملكة المغربية في ولاية فيكتوريا، والرئيس الوطني لغرفة الصناعة والتجارة الاسترالية العربية، السيد رولاند جبور، وقنصل لبنان في ولاية تسمانيا ورئيس غرفة أستراليا ولبنان للتجارة والصناعة المحامي فادي الزوقي، ومع الفنان والناشط بشار حنا، والمحاضرة الجامعية السيدة روزانا البعيني.



استمعوا إلى اللقاءات كاملة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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