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قناصل وفنانون عرب في أستراليا يشيدون بإرث الملكة اليزابيث ويدعون لإعطاء فرصة للملك تشارلز

أس بي أس عربي۲٤

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من اليمين لليسار: الفنان بشار حنا، القنصل الفخري للبنان في تسمانيا المحامي فادي الذوقي، القنصل الفخري للمغرب في فيكتوريا رولاند جبور

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نشر في: 14/09/2022 4:42pm, آخر تحديث: 14/09/2022 5:20pm
By Iman Riman
المصدر: SBS

شخصيات عربية حاملة لميداليات وأوسمة تكريمية يتحدثون عن مستقبل أستراليا بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية وما إذا كان الوقت مناسبا الآن لتحول أستراليا إلى جمهورية.

نشر في: 14/09/2022 4:42pm, آخر تحديث: 14/09/2022 5:20pm
By Iman Riman
المصدر: SBS
بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية هذا الأسبوع عاد الحديث في استراليا ليدور حول ما إذا كان الوقت قد حان الآن للخروج من التاج البريطاني وتحولها إلى جمهورية. وهناك من يؤيد هذا الطرح وهناك من يعارضه، وهناك أيضا من يفضل التريث في طرحه قليلا.
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درجت العادة في أستراليا على تقدير وتكريم مواطنين استراليين أبدعوا في مجالات عدة، وتسليمهم أوسمة وميداليات يقدمها الحاكم العام باسم الملكة اليزابيث.

وبعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، تحدثنا مع مجموعة من هذه الشخصيات، واستطلعنا آراءهم حول مستقبل أستراليا.

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استمعوا في هذا التقرير إلى لقاءات مع القنصل الفخري للملكة المغربية في ولاية فيكتوريا، والرئيس الوطني لغرفة الصناعة والتجارة الاسترالية العربية، السيد رولاند جبور، وقنصل لبنان في ولاية تسمانيا ورئيس غرفة أستراليا ولبنان للتجارة والصناعة المحامي فادي الزوقي، ومع الفنان والناشط بشار حنا، والمحاضرة الجامعية السيدة روزانا البعيني.

استمعوا إلى اللقاءات كاملة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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