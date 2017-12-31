الصحفي الرياضي عمار ساطع: جهود مضنية للعراق في خليجي 25

النقاط الرئيسية افتتحت رسمياً الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوبي العراق

تكتسب هذه البطولة أهميةً كبيرة لانها البطولة الأولى التي يستضيفها العراق منذ 43 عاماً

حضر البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو

افتتحت رسمياً الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوبي العراق بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو. وتكتسب هذه البطولة أهميةً كبيرة لانها البطولة الأولى التي يستضيفها العراق منذ 43 عاماً.



وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".



كما حضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية اخرى من دول المنطقة.



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Sport Journalist and critic Ammar Satti وقال الصحفي والناقد الرياضي وعضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي الأستاذ عمار ساطع إن "العراق استطاع ومن خلال جهود مضنية ان يجمع الأشقاء من دول الخليج في بطولة خليجي 24. أجواءجميلة جدا تعيشها مدينة البصرة من أيام والجماهيرالخليجية التي تحضر المباريات".



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وأضاف الأستاذ عمار ساطع، لبرنامج استراليا اليوم، "أعداد كبيرة وصلت إلى الملاعب. أكثر من 34 ألف متفرج من دول الخليج حضروا إلى مدينة البصرة. وقررت الحكومة العراقية وبالاتفاق مع الجهات المعنية الغاء تأشيرة الدخول لأبناء دول الخليج العربي لمتابعة ومشاهدة مباريات البطولة".





وتابع "عرس كروي تشهده البصرة. الفرق الأوفر بهذه البطولة هي منتخب قطر والسعودية بعد مشاركتهما في مونديال قطر. وأيضا هنالك فرق لديها حظوظ في بطولة خليجي 24 مثل العراق سلطنة عمان والبحرين حامل اللقب في البطولة السابقة التي أقيمت في قطر عام 2019."



وحسم التعادل السلبي المباراة الافتتاحية بين العراق وعُمان في انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، الجمعة على استاد البصرة الدولي وسط حضور جماهيري بلغ 65 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة الاولى، فيما حققت السعودية فوزًا بنتيجة 2-0 على اليمن، ضمن منافسات الجموعة الاولى.





وشهدت مباراة السبت فوز البحرين على الامارات 2- 1 وقطر على الكويت 2 صفر. اليوم الاثنين يلعب العراق مع السعودية واليمن مع عُمان



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بخبر انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة بالعراق.





وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري، وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، ممثل أمير البلاد، ملعب البصرة، لحضور مراسم الافتتاح، "حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".





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