مهندس بناء: لا يُمكن القول إن البنايات التي تتصدع بسبب الزلازل آمنة الا بشرط!

Key Points قال المهندس المدني آزاد ماربن استشاري بناء وانشاءات انه لا يُمكن القول انها آمنة الا بعد تفحصها بشكل جيد من قبل مهندس انشاءات لتحديد مدى درجة الضرر للبناء

صدرت دعوات تطالب بضرورة فرض شروط على بناء العمارات والمنازل بحيث تقاوم الهزات الأرضية

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه في مسؤوليتهم عن المباني المنهارة

في ظل الزلزال المدمر الذي يضرب جنوبي تركيا وأجزاء كبيرة من سوريا، صدرت دعوات تطالب بضرورة فرض شروط على بناء العمارات والمنازل بحيث تقاوم الهزات الأرضية.



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ونصح خبراء بناء وانشاءات في استراليا بضرورة تعميم خطط جعل الأبنية مقاومة للكوارث الطبيعية ومحصنة من الزلازل على غرار القوانين المعمول بها في بعض البلدان المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة وغيرها.





وفي تركيا، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه في مسؤوليتهم عن المباني المنهارة.





وتعهد وزير العدل التركي بمعاقبة أي شخص مسؤول ، وبدأ المدعون العامون بجمع عينات من المباني للحصول على أدلة على المواد المستخدمة في الإنشاءات.





وعلى الرغم من قوة الزلازل، لكن الضحايا والخبراء والأشخاص في جميع أنحاء تركيا يلقون باللوم على البناء السيئ في مضاعفة حجم الدمار.



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فهل ان البنايات التي تعرضت للاهتزاز والتصدعات بسبب الزلازل آمنة للعودة اليها؟ وهل من الممكن بناء عمارات ومنازل تقاوم الزلازل؟ ناقشنا هذه الاسئلة وغيرها مع المهندس المدني آزاد ماربن استشاري بناء وانشاءات الذي قال "لا يُمكن القول انها آمنة الا بعد تفحصها بشكل جيد من قبل مهندس انشاءات لتحديد مدى درجة الضرر للبناء."





"لان البنايات التي تتضرر يكون ضررها في المناطق الاساسية للبناء مثل الاعمدة السفلية التي تحمل الطوابق الاخرى وهذا يشكل خطورة. اذا كان الضرر ليس كبيراً فمن الممكن تفحصها ولكن ببعض الأحيان يكون الضرر كبيرا ففي هذه الحالة من الصعب تصليحها وبالاخص الطوابق السفلية".





وأضاف المهندس آزاد ماربن، لبرنامج أستراليا اليوم، "نعم من الممكن بناء عمارات او مساكن تقاوم الزلازل. فعلى سبيل المثال هنالك دول عديدة تتعرض للزلازل مثل ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة وفي تشيلي وجنوب شرق آسيا. يتم تصميم الأبنية الحالية لمقاومة قوة الزلزال منذ تقريبا عشرين سنة".





وتابع "حاليا في أستراليا، نحن نتعرض الى الأعاصير والرياح أكثر مما نتعرض للزلزال والهزات الارضية. ولكن نواجه زلازل في عدد من المناطق مثل نيوكاسيل."





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