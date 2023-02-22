الفنانة التشكيلية مارسيل منصور OAM تأخذ فنها إلى العالمية

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في حلقة اليوم من بودكيست بيت المزيكا تحدثنا إلى الفنانة التشكيلية مارسيل منصور للتعرف على آخر الانجازات التي حققتها في المجال الفني على الصعيد العالمي.

Key Points
  • حصلت منصور على الجائزة الدولية "دوناتيلو" في مدينة فلورينسا وعلى المجلد الأول لأفضل الفنانين المرموقين المعاصرين في العام
  • عن سبب هذا الانتشار العالمي تقول منصور أنه من الممكن أن يكون لجائحة كوفيد تأثيراً كبيراً إذ تحول كل شيء إلى رقمي، وأعمالها موجودة كلها على موقعها الاكتروني
  • واختيرت واحدة من أعمالها هذا الشهر لجائزة ليوناردو دا فينشي ولوحة أخرى ليتم نشرها في الكتاب السنوي "ثلاثين فنان معاصر في كتاب واحد".
تحدث بيت المزيكا إلى فنانة من نوع آخر، فنانة تغني بريشتها وأناملها وهي الفنانة التشكيلية مارسيل منصور OAM حصلت على العديد من التكاريم والجوائز ليس فقط على صعيد أستراليا بل وصل فنها إلى العالمية، فقد تم نشر أعمالها الفنية في أشهر المعارض الأوروبية و في مجلة فوغ البريطانية وغيرها من المجالات والكتب إلى جانب أبرز الفنانين العالميين.

استهلت منصور حديثها ذاكرةً آخر الجوائز التي حصلت عليها، وأولها الجائزة الدولية "دوناتيلو" وهي تخليد لذكرى النحات الايطالي الشهير دوناتيلو المعروف بقيامه بتماثيل القديسين والكنائس في مدينة فلورينسا.

كذلك نالت منصور على المجلد الأول 2023 Contemporary Celebrity Masters لأفضل الفنانين المرموقين المعاصرين في العام 2023. وجرى الاحتفال في قصر بورغيزي المرموق في فلورينسا من قبل الدكتور سلفاتور روسو والدكتور فرنسيسكو روسو.

وأضافت منصور أنها حازت على جائزة لندن لأفضل الفنانين المعاصرين، جائزة برشلونا في اسبانيا، جائزة باريس الدولية في اللوفر وغيرها من الجوائز العريقة في الستة أشهر الماضية.
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وعن سبب هذا الانتشار العالمي تقول منصور أنه من الممكن أن يكون لجائحة كوفيد تأثيراً كبيراً إذ تحول كل شيء إلى رقمي، وأعمالها موجودة كلها على موقعها الاكتروني:
لا شك أن رحلتي في الفن طويلة ولدي رصيد لا بأس به
وأشارت منصور أنه وعلى الرغم من أنها قد قامت سابقاً بنشر أعمالها في متحف اللوفر وفينيس ونيويورك، لم ترى هذا الكم من الدعوات في الماضي إلا بعد أن عرضت أعمالها في فلورينس بيينيلي 2021 Florence Biennale. إذ لا أحد يستطيع أن يعرض أعماله في هذا المعرض ما لم يتلقى دعوة من الهيئة التي ترتكز على شروط معينة.
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ولم تصدق منصور عيناها عندما تلقت الدعوة من رئيس هيئة فلورينس بيينيلي. وتم الذكر في البريد أنهم زاروا موقعها الالكتروني وأعجبوا بأعمالها التي تتوافق مع المعايير الخاصة بهم.

ومن هنا كانت الانطلاقة فأصبحت أعمالها معروفة وتم نشرها في العديد من المجلات وبلغات مختلفة.

أما عن مصدر إلهام منصور فتجذبها الألوان النابضة بالحياة، والعالم الطبيعي كذلك صور الأشخاص والفلسفة والروحانية والنور والمواضيع الانسانية وكل ما يهدف إلى التحول الجتماعي نحو الأفضل.

استلهم من الادراك الحسي للانسان، من التراث والثقافة والحضارة والتاريخ
يجب دائماً أن يكون هناك هدف من الفن
وأضافت منصور أنه لديها فكرة مشروع معرض فردي يخص الجالية العربية ولكنها قامت بتأجيله في الوقت الحالي ريثما تنتهي من إرسال أعمالها الجديدة إلى المعارض العالمية.

واختيرت واحدة من أعمالها هذا الشهر لجائزة ليوناردو دا فينشي ولوحة أخرى ليتم نشرها في الكتاب السنوي "ثلاثين فنان معاصر في كتاب واحد".

وفي الختام أهدت منصور انجازاتها إلى وطنها الحبيب فلسطين، وإلى أستراليا وكل العرب وطبعاً إلى العائلة والأصدقاء وكل الداعمين للفن.

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