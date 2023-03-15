مع استمرار ارتفاع الإيجارات في أستراليا، هل يجب حظر خدمات الايجار قصير الامد مثل Airbnb ؟

ATO eyes Uber drivers, Airbnb hosts.

Source: Pixabay

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أعلن رئيس حكومة ولاية غرب استراليا عن تغييرات تشريعية مقبلة في خدمات الإقامة لفترة قصيرة مثل Airbnb في مسعى لتوفير مزيد من المنازل المستأجرة في الولاية.

النقاط الرئيسية
  • في عام 2017 ، حقق اصحاب المنازل المعروضة في Airbnb في أستراليا 5،200 دولار في الشهر
  • رفض رئيس حكومة غرب استراليا مطالبة البعض بحظر خدمات الاقامة قصيرة الامد
  • تسعى ولاية غرب استراليا لاجراء تغييرات تشريعية مقبلة في خدمات الإقامة لفترة قصيرة في مسعى لتوفير مزيد من المنازل المستأجرة في الولاية
تعاني ولاية غرب أستراليا من سوق للايجارات يعد واحدا من اكثر الاسواق محدودية من حيث عدد المنازل المستأجرة في البلاد. فقد أظهرت بيانات معهد العقارات في غرب استراليا أن معدل المنازل الشاغرة للإيجار في بيرث في فبراير شباط الماضي بلغ 0.7 في المائة مقارنة بالمعدل الوطني وهو 1.2.

ويعود السبب في انخفاض المعدل القياسي ، جزئيًا ، إلى العقارات التي تم إخراجها من سوق الإيجار وإدراجها في خدمات الإقامة قصيرة الامد مثل Airbnb و Stayz.
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وأعلن رئيس حكومة ولاية غرب استراليا عن تغييرات تشريعية مقبلة في خدمات الإقامة لفترة قصيرة مثل Airbnb في مسعى لتوفير مزيد من المنازل المستأجرة في الولاية. ورفض مارك ماكجواير مطالبة البعض بحظر خدمات الاقامة قصيرة الامد

ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إنه ضد فكرة الغاء اي قطاع استثماري لما لذلك من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق "خدمات الايجار قصيرة الامد تدعم السياحة وكل ما يرتبط بها من قطاعات"

جدير بالذكر انه يوجد حاليًا أكثر من 137،900 منزل ضمن قوائم Airbnb في أستراليا. وفي عام 2017 ، حقق اصحاب المنازل المعروضة في Airbnb في أستراليا 5،200 دولار في الشهر
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ويضيف عربيد "لا يوجد حل سحري لهذا الملف بل يجب ان يكون تدريجيا وموحدا بين الولايات المختلفة"

استمعوا في الرابط اعلاه الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست "عالم العقارات" مع الوكيل العقاري تشاد عربيد

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