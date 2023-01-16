" الإلحاد ، الطلاق وهاجس الاضطهاد في الوطن" ملفات تتصدر زيارة رئيس الطائفة المندائية حول العالم لاستراليا

Mandaean community

Members of the Sabean Mandaean community take part in a religious ritual marking the Eid Al-Ezdihar celebrated by the Mandaean people. EPA/AHMED JALIL Source: EPA

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وابرز هذه التحديات هو "عدم الوعي الديني " الذي يفتح الباب للإلحاد ودعا ابناء الجالية الى إرسال اطفالهم الى دور العبادة "ليتحصنوا ويكونوا اقوياء الايمان"

النقاط الرئيسية
  • الجالية المندائية في استراليا متواصلة بشكل جيد مع محيطها الاسترالي ولكنها تواجه العديد من التحديات
  • ناشد ابناء الطائفة بأن يبنوا عوائل :متكاتفة قائمة على التفاهم والاخلاص والمودة "
  • الهجرة من العراق مستمرة وان تباطأت بسبب "عدم استقرار الوضع الامني بشكل يكفل الامان للمواطن"
يزور استراليا حاليا رئيس الطائفة المندائية حول العالم الريشما ستار جبار حلو . وتهدف الزيارة الى تدارس احوال الجالية وتقديم الدعم الروحي لابنائها الذين يشكلون في استراليا واحدا من من اكبر تجمعات المندائيين في العالم

ويقول الريشما ستار حلو إن الجالية المندائية في استراليا متواصلة بشكل جيد مع محيطها الاسترالي ولكنها تواجه العديد من التحديات. وابرز هذه التحديات هو "عدم الوعي الديني " الذي يفتح الباب للإلحاد ودعا ابناء الجالية الى إرسال اطفالهم الى دور العبادة "ليتحصنوا ويكونوا اقوياء الايمان"

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واشار الريشما حلو الى "إنزعاجه الشديد" من حالات الطلاق التي تقع بشكل متزايد بين ابناء الجالية وناشد ابناء الطائفة بأن يبنوا عوائل :متكاتفة قائمة على التفاهم والاخلاص والمودة " وحذرهم من عواقب الطلاق التي يقع الاطفال ضحيتها

وعبر الريشما حلو عن تفهمه لحالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشها ابناء الطائفة في استراليا خوفا على مصير اهاليهم في دول الانتظار وأشار الى ان الهجرة من العراق مستمرة وان تباطأت بسبب "عدم استقرار الوضع الامني بشكل يكفل الامان للمواطن" واعتبر ان نظام المحاصصة أضر بالبلاد حيث لا يوجد برنامج حكومي مبني على المواطنة

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استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع رئيس الطائفة المندائية حول العالم الريشما ستار جبار حلو

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