سكرتير المجلس التجاري: التوازن في العلاقة بين الشركاء الامنيين لأستراليا والشريك التجاري يحقق الافضل للبلاد

Flags of Australia and China

Flags of Australia and China Source: AAP

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زيارة وفد تجاري رفيع المستوى الى الصين لأعادة الدفء العلاقات التجارية مع بكين

قال سكرتير المجلس التجاري الاسترالي العربي حسن موسى إن تحسن العلاقة بين كانبرا وبكين يصب في النهاية في مصلحة أستراليا.

وأكد في حديث له مع أس بي أس عربي24 أن على أستراليا أن تحقق المزانة ما بين حلفائها الامنيين وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وحليفها التجاري الاكبر – الصين.

هذا ويتوجه وكيل وزير التجارة تيم أيريس اليوم الثلاثاء إلى الصين لحضور منتدى بواو السنوي للحوار في آسيا، حيث يترأس وفداً تجارياً يضم شخصيات أسترالية رفيعة في عالم الاقتصاد .

ويسعى الوفد إلى اعادة الدفء الى العلاقات التجارية الاسترالية مع بكين.

ويقول سكرتير المجلس والناشط الاجتماعي حسن موسى "أنه لا ننسى انه علاقة استراليا مع الصين مرت في صعوبات كثيرة في السنوات الاخيرة خاصة خلال حكم حكومة الائتلاف السابقة."

وكان للتجاذبات السياسية بين استراليا والصين خلال حقبة الائتلاف تاثير كبير على حركة التجارة ما بين البلدين.

ويضيف أنه "لذلك تأتي زيارة الوفد التجاري الاسترالي اليوم الى الصين بهدف تحسين العلاقات بين الجانبين."

هذا وتعد الصين الشريك التجاري الاكبر لاستراليا فمثلا في عام 2021 ورغم جائحة كورونا بلغت قيمة الصادرات الاسترالية للصين ما يقارب من 200 مليار دولار فيما بلغت قيمة الاستيراد الاسترالي من الصين ما يقارب من 108 مليار دولار.
China Export
Source: AAP
تترافق زيارة الوفد الاسترالي مع زيارة اخرى منفصلة يقوم بها رئيس حكومة فيكتوريا دانييل اندروز تستمر لاربعة ايام وتهدف الى تشجيع عودة الطلاب الصينيين للدراسة في جامعات فيكتوريا بالاضافة الى تعزيز العلاقات التجارية.

وتعليقا على زيارة ثانية يقوم بها رئيس حكومة فيكتوريا للصين مع تحسن العلاقات معها، قال موسى "فلا شك ان زيارة رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز تأتي من أجل تعزيز العلاقات التجارية ما بين فيكتوريا والصين وخاصة في مجال استقبال الطلاب الصينيين في جامعات فيكتوريا لاغراض الدراسة."

ووسط هذا التحرك الاسترالي، ما زالت بكين لا تكتم معارضتها لخطة أستراليا للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب اتفاق أمني مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

ويختم الناشط حسن موسى حديثه بالقول بأن الافضل لاستراليا أن توازن ما بين علاقتها بحلفائها الامنيين (الولايات المتحدة وبريطانيا) من جهة وشريكها التجاري الاكبر الصين في سبيل خدمة مصالحها.

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