في عامه المئة يواجه منتخب أستراليا بطل العالم والهدف عبور الدور دور الستة عشر

النقاط الرئيسية: يكمل المنتخب الأسترالي لكرة القدم هذا العام مئة عام على تأسيسه حيث تأسس أول منتخب أسترالي في عام 1920

واجهت هذه الرياضة غضبا كبيرا في بدايتها من متابعي لعبة الرجبي في أستراليا

تقع أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، وتبدأ البطولة بمواجهة فرنسا يوم 22 تشرين الثاني في استاد الجنوب بمدينة الوكرة

بدأت لعبة كرة القدم في الانتشار في أستراليا منذ عام ألف وثمانمائة وسبعين، وأخذت منذ انطلاقها بالانتشار في أرجاء القارة الأسترالية مما جعلها لعبة شعبية تنافس الرياضة الأولى في البلاد والتي كانت أنداك لعبة الرجبي.





واجهت هذه الرياضة غضبا كبيرا في بدايتها من متابعي لعبة الرجبي في أستراليا، حيث رافق الانتشار السريع لكرة القدم حملات رافضة للعبة معتبرين أنها ليست لعبة الرجال الأستراليين الحقيقيين، وأنها رياضة أجنبية غريبة عن البلاد.





لم تكن هذه الحملات كافية لوقف انتشار اللعبة وازدياد الممارسين لكرة القدم في البلاد، وتأسس أول منتخب أسترالي في عام ألف تسعمئة واثنين وعشرين والذي يعرف الآن بـ السوكارووز، وتشكل المنتخب في ذلك الحين من العمال المهاجرين من إسكتلندا وإيرلندا وإنجلترا، والذي تم اختيارهم للعب مباراتين ضد الجارة نيوزيلندا، وبسبب بعد المسافة وصعوبة السفر كان هذا الفريق يلعب ضد البلاد المجاورة له رغم بعدها أيضا.



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Die Young Socceroos, ca 1981 Source: Supplied



بقي المنتخب الأسترالي يحاول الانخراط أكثر في الرياضة العالمية لسنوات طويلة، معتمداً بشكل أساسي على المهاجرين الأوروبيين.





إلى أن جاءت الفرصة الأولى لمنتخب السوكارووز للظهور في بطولة دولية، وهي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ألف وتسعمئة وخمسة وستون، التي أقيمت في ملبورن، ولكن ظهر المنتخب حينها مخيباً للآمال، وخرجت أستراليا في الجولة الثانية بعد خسارتها أمام الهند بنتيجة 4-2.





لم تتطور كرة القدم في هذه القارة البعيدة بشكل سريع، بل كان تطوراً بالكاد يلاحظ لسنوات طويلة بسبب عزلة أستراليا عن دول العالم وصعوبة اللعب ضد منتخبات متطورة وقوية.



Australia celebrate after defeating Peru in the 2022 FIFA World Cup Playoff match between Australia Socceroos and Peru Source: Getty / Getty / Joe Allison وكانت المحاولة الأولى للمنتخب الأسترالي في التأهل لكأس العالم درساً متواضعاً حيث خسر أمام كوريا الشمالية بنتيجة 9-2.





لكن هذه المشاركة الشجاعة جعلت اللاعبين أكثر حباً للبلاد، ومن أهم الصعوبات التي كانت تواجهين اللاعبين في ذلك الحين عملهم في مجال آخر بسبب الأجور المنخفضة للاعبين، حيث عمل الكابتن بيتر ويلسون في مناجم الفحم، وكان مانفريد شافر بائع حليب، وجيم ماكاي تاجر قرميد، وجون واتكيس تاجر خردة.





وقال اللاعب أتيلا أبوني لقناة SBS في عام ألفين وسبعة عشر: "لقد فقدت حوالي أربع وظائف لأتمكن من متابعة حلمي باللعب لأستراليا".





لم تزد الأجور المنخفضة، وكانت المكافآت من الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أقل بكثير من تضحيات اللاعبين أثناء ظروف العمل، وظلت معايير السفر أقل بكثير من تلك الممنوحة للفرق الوطنية الأخرى.





ليظهر منتخب أستراليا أخيرا ولأول مرة في كأس العالم عام ألف وتسعمئة وأربع وسبعين وهي البطولة التي أقيمت في ألمانيا الغربية.





خسر منتخب أستراليا مرتين في دور المجموعات أمام كل من ألمانيا الغربية والشرقية وتعادل فقط مع تشيلي سلبيا ليودع كأس العالم دون أن يسجل أي أهداف.





وبينما كانت الذكرى المئوية الثانية احتفالاً بالاستعمار البريطاني، ظلت رياضة المهاجرين نافذة أستراليا على العالم، في عام ألف وتسعمئة وثمان وثمانين، لعبت البرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية مع منتخب أستراليا في سيدني وملبورن. خسرت أستراليا 1-0 أمام البرازيل روماريو، وثم هزموا السعودية 3-0 ويتغلبون على الأرجنتين بطلة العالم أنداك 4-1.



Jimmy Milisavljevic (front row, 3rd from left) with the the 1974 World Cup Australian national team. Source: AP



وبعد الظهور الأول في كأس العالم احتاج منتخب أستراليا إلى ثمانية وعشرين عاما ليشارك للمرة الثانية في المونديال وكانت عام ألفين وستة في ألمانيا.





هذه المرة ظهر منتخب أستراليا بشكل أفضل بعض الشيء ووصل إلى دور 16 قبل أن يخرج أمام إيطاليا البطل بخسارة بهدف دون رد من ركلة جزاء جاء في الوقت القاتل بقدم الأسطورة توتي.





كان هذا الإنجاز الأكبر والأعظم لمنتخب أستراليا في كأس العالم تحت قيادة المدرب الهولندي المخضرم جوس هيدنيك.





هنا أدرك منتخب أستراليا أنه يسير في الاتجاه الخطأ، وأن المنافسة مع الدول المجاورة له في منطقة أوقيانوسيا لن تساعد في ارتفاع مستوى الفريق.





ولذلك قررت أستراليا التحول للعب كل منافسات كرة القدم التابعة لقارة آسيا على مستوى المنتخبات والأندية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





وكانت هذه اللحظة التي تبدل فيها حال منتخب أستراليا.





شارك بعدها منتخب أستراليا في كأس العالم 3 مرات متتالية في ألفين وعشرة وألفين وأربعة عشر وألفين وثمانية عشر، كما تأهل إلى مونديال قطر ألفين واثنين وعشرين.





واستطاع تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الآسيوية في ألفين وخمسة عشر، بعدما احتل المركز الثاني في عام الفين وإحدى عشرة.





طريق منتخب أستراليا إلى كأس العالم ألفين واثنين وعشرين لم يكن سهلاً أبداً، وكان السوكارووز أقرب إلى عدم المشاركة، حيث كانت تصفيات طويلة خاضها منتخب أستراليا من أجل التأهل إلى كأس العالم.





لم ينجح منتخب أستراليا من التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم من التصفيات الرئيسية الخاصة بقارة آسيا، فاحتل المركز الثالث في مجموعته وتأهل لمباراة الملحق الأولى أمام الإمارات العربية، ونجح منتخب أستراليا في الفوز على الإمارات ليتأهل إلى الملحق النهائي ليواجه منتخب بيرو من أجل حجز آخر بطاقة تأهل إلى المونديال.



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أقيمت المباراة المؤهلة لكأس العالم في قطر وكانت مليئة بالإثارة والمتعة وحتى نهايتها كان منتخب أستراليا قريبا أكثر من مرة من عدم التأهل.





استمر التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي وكانت المباراة قريبة من الذهاب إلى ركلات الترجيح.





ليتدخل غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا بتغيير قاد فريقه إلى كأس العالم.



Aussies qualificam-se para o Mundial de futebol no Catar Credit: @Socceroos twiteer حيث أشرك جراهام أرنولد الحارس البديل أندريو ريدماين في مكان ماتيو ريان لركلات الترجيح.





واستمر الحارس البديل ريدماين والذي أطلق عليه الحارس المجنون في التحرك والقفز على خط المرمى في محاولة منه لتشتيت لاعبي بيرو أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.





إلى أن نجح في التصدي لركلة جزاء وقاد منتخب أستراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ والخامسة على التوالي.





فريق السوكارووز تحت إشرف المدرب جراهام أرنولد هو المدير الفني لمنتخب أستراليا والذي تولى هذه المهمة منذ 2018.





وهو صاحب العديد من الإنجازات في كرة القدم الأسترالية، وكان المدرب المساعد للمنتخب في مونديال ألفين وستة، وأيضا كأس العالم ألفين وعشرة، ليتولى بشكل منفرد تدريب المنتخب عقب كأس العالم ألفين وثمانية عشر.





أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا، عن قائمة بلاده لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.





وشهدت القائمة استدعاء 19 لاعبًا ينشطون خارج أستراليا، في مقابل 7 لاعبين محليين فقط.





ويأتي على رأس القائمة آرون موي لاعب وسط سيلتك ، وصاحب التجربة السابقة في مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون.





كما يتواجد القائد مات ريان حارس مرمى كوبنهاجن الحالي، وفالنسيا وبرايتون وأرسنال وريال سوسيداد السابق.





ويبرز الجناح الخطير أوير مابيل صاحب الأصول الكينية ولاعب قادش الإسباني.





كما يتواجد عزيز بيهيتش ظهير أيسر دوندي يونايتد صاحب الأصول التركية، وميلوش ديجينيك قلب دفاع كولومبوس كرو صاحب الأصول الكرواتية.





وشهدت القائمة عدة مفاجآت، أبرزها استبعاد توم روجيتش لاعب وسط وست بروميتش ألبيون صاحب الـ 53 مباراة دولية.





كما يغيب على غير المتوقع ترينت ساينسبيري المدافع صاحب الـ 61 مباراة دولية.







ووجّه أرنولد دعوة مفاجئة لـ جارانج كاول مهاجم سنترال كوست مارينرز صاحب الـ 18 عامًا.







وتقع أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، وتبدأ البطولة بمواجهة فرنسا يوم 22 تشرين الثاني في استاد الجنوب بمدينة الوكرة





ثم تلتقي بـ تونس يوم 26 تشرين الثاني في نفس الملعب أيضًا، وتختتم مواجهات الدور الأول بمباراة الدنمارك يوم 30 تشرين الثاني أيضًا في استاد الجنوب





والهدف هو أن يعبر المنتخب الأسترالي دور المجموعات ويصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.





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